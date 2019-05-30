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工人墮斃 垃圾槽防墮措施全無

【明報專訊】馬鞍山錦泰苑71歲外判清潔工前年冬至「頂更」，疑墮大廈垃圾槽窒息不治一案，死因庭昨繼續聆訊。勞工處職業安全主任稱，死者前任上司沒有提供清理堵塞的專業訓練，事後處方向清潔公司建議一系列改善措施，但未能回答處方會否指示相關公司如何教員工通槽。死者兒子質疑「勞工處做咗乜」，「唔想件事完咗就close file（結束檔案）……唔希望第二度有爸爸件事再次發生」，籲處方深入檢討。

子質疑：勞處做咗乜？

案發於2017年12月22日晚上9時許，死者羅裕鏘（終年71歲）在涉案屋苑錦邦閣墮進垃圾槽。法醫潘偉明昨供稱，羅的死因是「機械性窒息」，因頸和上身肌肉遭垃圾袋壓住，難以呼吸，繼而呼吸衰竭，缺氧窒息致死。

勞工處職業安全主任麥炳亮（音譯）讀出調查報告，指出羅裕鏘被救出時身上沒有安全帶，涉案垃圾房沒適合扣上安全帶的設備，沒有存放清理堵塞的工具，槽口也沒足夠的防墮設備，亦沒告示指不能把身體伸入槽管；而槽口45乘44厘米，正常身形的人能輕易通過。

勞處指工人上司無教通槽

麥續說，聘用死者的外判商惠康環境服務有限公司（下稱惠康）沒有作「塞槽」的風險評估，欠缺工作安全系統，員工要以自己方法通槽；而死者前上司曾向他示範如何倒垃圾至垃圾槽，但沒提供清理堵塞的專業訓練，只叫員工有事找人幫手，沒提供相關安全書面資料。

麥說，勞工處事後已向屋苑每座大廈發出「暫時停工通知書」，要求惠康改善措施。勞工處建議，第一是公司應提供清理「塞槽」的安全系統，並作風險評估；第二是垃圾房增設工具，包括清理用的長棍、防止工人墮下的安全帶和臨時繫穩裝置；第三是向員工展示清理堵塞的程序，包括張貼告示指出應採取的安全措施，向員工提供訓練和指示，在槽口增設防墮設備。

外判商已改細槽口增安全帶

死因裁判官問惠康事後有何改善，麥回答稱槽口已改細，並在垃圾房增設臨時繫穩裝置讓員工扣安全帶，增設長棍及提供訓練予員工。

死者兒子羅厚德發問時稱，香港部分樓宇亦設垃圾槽，勞工處有否向清潔工人或相關公司提供通槽安全訓練，或指示公司培訓工人相關技巧。麥回應稱，手頭上沒相關資料，不能代表處方回答；其後解釋處方課程多是解釋法例要求，安全訓練多由職業安全健康局開辦。

【案件編號：CCDI181/18】

相關字詞﹕垃圾槽 職業安全 清潔工 死因庭

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