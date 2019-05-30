飛東京港航客機 4日甩17小零件 日方稱不尋常 港航：無損安全

港航：規管可接受範圍內

香港航空回覆查詢時稱，缺少的零件通常是小螺絲組件，屬飛行運作規管可接受準則之內，並不會對航機安全構成風險或違規，港航已向日本當局及香港民航處報告事件，並稱飛機每次飛行前都會作仔細的安全檢查。港航未有回應脫落的零件來自多少架客機。

涉7班A330 缺燈組件、螺絲

日本《產經新聞》引述國土交通省指出，周日（26日）至昨日，港航連續4天有7班由香港飛往日本成田機場的客機降落後，檢查時發現缺少了照明燈組件、螺絲等共17件零件，最重一件150克，全部涉事機型為A330空中巴士，其中昨日3時飛抵成田的航班HX608，有多達5件組件脫落，包括螺絲組件及制動器組件。國土交通省認為短時間內同一航空公司的客機有零件脫落，情况並不尋常。日本NHK電視台報道稱，成田機場一度關閉跑道檢查，導致航班延誤，惟未有在跑道發現脫落零件，相信零件是飛行中途脫落。

跑道未見零件 疑空中脫落

香港工程師學會航空分部發言人詹永年稱，原則上客機在飛行途中不應有零件脫落，零件脫落會危害其他飛機的安全，曾有飛機被碎片擊中機翼起火，另零件墜落亦可能造成人命傷亡或財物損失，惟需具體知道有什麼組件脫落，才能評估對客機影響。詹估計零件脫落有可能源於零件未有完全安裝，或因外物撞擊導致鬆脫。

任職民航機師的立法會議員譚文豪稱，若證實脫落的零件來自同一客機，或有照明燈脫落，情况不可接受，認為港航有必要向公眾清楚解釋。

民航處回覆查詢時稱，根據港航提交的初步報告，涉及的零件主要是小螺絲組件及一盞損壞的滑行照明燈。民航處檢視過相關資料後，確定事件對航機安全不構成影響。鑑於同類事件在數日內發生多於一次，該處已要求港航盡快提交詳細報告。

民航處要求交詳細報告

民航處指出，該處最近一次就港航維修保養工作方面的實地檢查於本月27日及28日進行，結果顯示，港航有完全根據該處審批的維修計劃書作相關維修保養。為保障航空安全，民航處已要求港航仔細檢查所有飛機，並向該處匯報結果。