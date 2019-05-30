醫保單方改條款 長者保費4年翻倍 保單「魔鬼細節」准擅增保障加費 受保人或被迫棄續

消委會2016至18年開展個人醫療保險研究，透過電話、街訪、深入訪問逾1000名市民、研究14間主要保險公司18份個人醫保保單和分析投訴。有67歲男保單受保人在未獲同意和選擇下，被保險公司通知更改保單條款以增住院後保障、日間手術現金保障等，4年間保費增一倍，由每年21,280元增至42,880元。消委會介入後，投訴人與保險公司接受較低保費和解。

沒說不的權利 與買時兩回事

報告引述投訴人稱，「這是令人震驚的，因為此保單已經不再適合我，我根本沒有說不的權利，當我於2013年購買保險時，讓我參考的保費表與現在建議的加幅完全是兩回事」。消委會稱這種做法對長者甚棘手，因超乎預期的加幅或打亂退休計劃，甚至負擔不起而放棄續保，即使步入人生中最需保障的階段。

報告認為，保單若列明保險公司有權單方面更改合約條款，就有可能調高保費和修改保障範圍，曾接投訴稱保單生效期間仍被追加「不保事項」（另見稿）。消委會認為即使保單承諾「保證終身續保」，也可因保費過高或受保範圍有變，受保人要無奈放棄續保。

自願醫保調整「標準保費」毋須政府准

4月推出的自願醫保計劃雖規定保單生效後，保費需跟隨同類保單的「標準保費表」，但標準保費表調整毋須政府批准，而自願醫保產品列明若保險公司新增額外保障，保單持有人可要求取消或轉較低保障計劃，惟公司可拒絕。

保險業聯會總經理劉佩玲解釋，保費會隨投保人年齡增加，有時保險公司加費會送額外保障，因屬「贈品」很少聽聞可選擇退出。

林志釉批欠監管：無人知下年幾錢

但病人政策連線主席林志釉指出，港府無監管自願醫保保費加幅，只靠市場力量控制定價，「無人可預期到下年保單會加多少錢，無人保證你到80歲仍可負擔保費」，或要棄保。他說，若保單新增保障應予投保人選擇權，「無理由加保障就可以，減就不可以」。

消委會總幹事黃鳳嫺估計，難全禁保險公司單方面改條款，但公司最少應解釋清楚更改原因。黃續稱，不同公司的自願醫保產品可施加不同附加保費和不保事項，亦有可能因居住地點改變要重新核保，提醒消費者看清楚。

消委14建議 倡升級可揀退出

消委會主席林定國解釋該會提出14項建議（見表），包括為非主要保障項目的升級提供退出選擇，令保單持有人可選維持現狀，以獲合乎預算的產品；提升與更改保單合約內容、保障及保費相關條款透明度，並詳細解釋保費調整的資料和理據等。

消委會亦指出，部分投保申請表過分籠統，消費者對需披露病歷無所適從。保聯稱已成立專責小組詳細檢視並統一投保申請表的基本內容，確保提出的問題明確清晰易明。保險業監管局指出，大致同意建議保險公司應提供充足資訊、加強培訓銷售人員等。保監局亦正草擬一份針對醫療保險業務的新指引，內容包括保險公司就設計產品、銷售、理賠、售後服務、處理投訴等範疇。食衛局表示，欣悉報告提出觀點和建議。