市建5年內供應 無資助房屋

供應5369伙私宅

市建局於現時至2023年的5年，共有19個項目落成，除煥然懿居有450個單位作港人首置先導計劃外，另外兩個分別為酒店用途和辦公室及酒店用途外，其他將全部為私人住宅項目，共提供5369個私人單位。黃偉綸於回覆中解釋，因相關項目已與合作發展商簽訂發展協議，用作發展私營房屋，故單位落成後，不會轉作資助房屋出售。換言之，市建局至2023年都不會有單位以資助房屋形式推售。

指推公營房屋須考慮財政

現時市建局仍有多個項目於2023年後落成，至於該批項目屆時會否以公營房屋形式推售，黃偉綸表示，市建局往後會否繼續建公營房屋項目，要考慮市建局定位的轉變對私營房屋供應及市建局財政自給模式的影響；黃指市建局雖推行「煥然壹居」和「煥然懿居」項目，提供公營房屋單位，在未來公務員建屋合作社樓宇部分地段，亦會考慮發展公營房屋，但在角色和工作範疇上，提供公營房屋應為房委會和房協的角色，市建局則為推動市區更新。

油旺地區研究 料年底完成

提出質詢的民主黨胡志偉又問到，市建局會否配合「起動九龍東」的發展計劃，為新蒲崗及牛頭角等九龍東舊區做地區規劃研究。黃偉綸指出，油旺地區研究結果將於今年底或明年初完成，市建局會在研究中找到切實可行的理念和執行模式，用於包括九龍東內的多個舊區。