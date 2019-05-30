立會否決不信任特首動議

張建宗批藉動議政治表態

政務司長張建宗多次就修例解說，重申他與問責團隊過去數周主動與不同團體、商會接觸，經解說後有些外國商會更認同修例。他在總結發言批評議員以不信任動議作政治表態，否定特首管治及各方工作成果，稱對此深表遺憾，對港經濟、民生發展全無助益，「希望同類辯論是最後一次」。

郭榮鏗：林太不再與港人同行

提出動議的尹兆堅發言時批評，林太上任後發生DQ議員、一地兩檢等事件都足以下台，今次修例是直接破壞一國兩制、拆毁港法治制度及內地防火牆，形容林太近日就修例一事的言行是顛倒黑白。公民黨郭榮鏗批評，林太上任後因權力而腐化，不再與港人同行，容許中聯辦高調干預立法會事務，摧毁管治威信。

李慧琼批泛民見外國官員

民建聯主席李慧琼表示，回歸後四任特首，任內均曾被提出不信任動議，批評泛民是以此為政治表態，指摘泛民在中美貿易戰下，仍往外國見官員。實政圓桌田北辰稱，林太願回應土地大辯論等民生議題，均是上屆政府未有處理，但亦指政府在處理《逃犯條例》修訂上有很大責任，明言不同意政府看法；但衡量過後認為無需要提不信任動議。

尹兆堅的原議案最終以功能組別8票贊成、22票反對；地區直選15票贊成、18票反對；因兩部分亦未過半而遭否決。當中，工聯會陸頌雄錯投贊成票，他其後澄清自己支持政府依法治港，為投錯票致歉；經民聯張華峰則稱投票掣失靈，未能投票。