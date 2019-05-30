政界料私下「講掂數」不引渡劉

建制：安撫商界 減修訂包袱

劉公布撤回覆核後，民建聯梁志祥向傳媒表示，不排除有澳門相關人士，向劉鑾雄表明即使香港通過修例，亦不會要求港府引渡。另有不願具名的建制派表示，劉鑾雄或是判斷過後，認為毋須提司法覆核，但明言劉撤回申請後，建制派在追溯時效此議題上，不會再憂慮被指偏幫劉鑾雄，要提修訂亦包袱較小。有資深建制派評估，事件顯示「西環」及「中環」做工夫，指劉遭澳門判刑5年3個月，而政府正考慮修訂提高門檻，判囚7年的案件才會引渡，故條例通過也不用引渡。該資深建制派分析，政府早前是擔憂商界議員不支持修例，現在要先安撫商界。

毛孟靜：明顯有人背後干預

民主派會議召集人毛孟靜稱，劉鑾雄今次撤回司法覆核，明顯是有人在背後干預、着他毋須憂慮，毛指這反映修例並非法治、而是人治，「若他純粹自己有信心、認為安全無事而撤回司法覆核，這是他個人選擇。但他畫蛇添足，（聲明）說明愛國愛港，要紓緩社會撕裂，這是此地無銀」。