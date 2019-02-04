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逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」

【明報專訊】修訂《逃犯條例》爭議不斷，截至昨日，最少200間大專和中小學的校友、教職員或學生發起反修例聯署，包括特首林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院的校友。聯署發起人之一、校友何芝君批評林太今次處理事件「閉上眼，有好多大話都說得出」，認為政府意圖借台灣殺人案一事想匆匆通過修例，但一直未有足夠理據。

教協斥抹黑 「極不尊重校友師生」

香港教育工作者聯會昨日發聲明，稱「強烈譴責將政治操作帶進校園，干擾學校的正常運作」，指有人企圖利用師生作政治表態，嚴重破壞校園安寧，認為「政治歸政治，教育歸教育」，呼籲教師緊守崗位，以理性持平態度看待修例。教聯會在5月14日曾發聲明，表態「本會支持盡快通過修訂《逃犯條例》草案」。

現時網上至少200間學校有師生或校友發起聯署反修例，當中包括「愛國學校」如福建中學、漢華中學及教聯會黃楚標中學。

香港教育專業人員協會（教協）則不點名批評有教育團體在沒證據下，將各校友的反修例聯署抹黑為「政治操作」，甚至指是「利用師生」，此說法是對參與聯署的校友和師生極不尊重，對此表示遺憾。

中學校長會：校友發起 校園沒影響

中學校長會主席鄧振強說，聯署主要由校友在網上發起，「實體在校園內暫時沒什麼影響，亦不見有實體動作」，一般中學生對修例認識較少，暫未見校園內有熱烈討論。現時學校對此議題掌握資料不多，加上學校非主要諮詢對象，相信「不是很多學校有準備將此變成討論課題」。他說，若個別學生有興趣討論，相信老師會以持平角度，將不同意見告知，不擔心老師會自我設限。

母校聯署發起人批林鄭藐視市民

嘉諾撒聖方濟各書院校友聯署的發起人之一、明愛專上學院客席教授何芝君批評林鄭月娥處事作風「藐視市民」，「今次是愈來愈明顯」，無視13萬人遊行反修例，並不符母校淳樸、做實事及說道理的校風。她說特首是有權力的人，但林太常諉過於人，「什麼都是別人的問題、什麼都是別人錯」，希望她可以懸崖勒馬。

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