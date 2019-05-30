路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例

經貿辦晤歐盟官員解釋修例

另外，逃犯條例繼續惹來外國政界關注，15名分別來自英國、美國、德國、加拿大等地的國會議員去信特首林鄭月娥，要求撤回修例，尋求其他方案。歐盟曾就修例提出關注，港府展開海外游說。香港經濟貿易文化辦事處昨日在比利時布魯塞爾與歐盟對外行動部（EEAS）就修例事宜會面。經貿辦回覆本報查詢稱，一向與EEAS有密切聯繫，經貿辦要求與對方會面是日常聯絡工作，目的為進一步向歐盟委員會解釋引渡細節。EEAS表示有關會面由經貿辦要求，目的是解釋香港特區政府修訂逃犯條例事宜。

法官憂北京壓力香港民情夾擊

路透社昨日報道，引述3名資深法官的匿名訪問，有法官指移交逃犯是建基於預期有公平審訊及人權保障，但中國內地法律制度由共產黨控制，未能獲得此方面的信任。有法官憂慮，若阻止移交高調的疑犯，會承受來自北京的批評及政治壓力，但若批准移交，又會有來自本地的批評，指控法官配合北京，司法獨立印象因而受損。

馬道立：法官應避免評論

張建宗：行使職務不被法律追究

司法機構回應稱不評論修例建議，也不評論任何有關傳媒報道。終審法院首席法官馬道立指出，一般而言，基於司法獨立及公正，法官應避免評論政治及其他具爭議事宜；就有可能需要法庭處理的法律問題，法官更應避免發表意見。

政務司長張建宗昨說，法官不應評論政治事宜，並強調法官行使職務過程中，沒有任何受法律追究的責任。律政司長鄭若驊則未有正面回應，僅重申移交程序，強調若法庭認為不需要移交，相關疑犯可即時獲釋。

遊行擬終院至政總

郭榮鏗昨稱法律界許多人、包括法官對修例都極之擔憂，有人形容較《基本法》23條破壞力更大。郭批評保安局長李家超不斷稱法庭可作把關，是誤導港人和國際，將法庭「擺上枱」。法律界過去曾舉行多次黑衣遊行（見表），郭榮鏗表示，過往黑衣遊行多是由高等法院步往終審法院，但因應今次修例的獨特性，或按希望發放的信息，考慮其他遊行路線。公民黨梁家傑昨晚在社交媒體轉載遊行資料，稱遊行在晚上6時舉行，由中環終審法院步行至金鐘政府總部。

梁美芬：法官終身制免受政治壓力

民建聯張國鈞稱，法官過往多次處理政治相關案件，已清楚表達只按法律，不受政治壓力所左右。對於法律界發起黑衣遊行，張國鈞認為香港現時需要就修例認真討論，「而非大聲疾呼，無助修訂」。經民聯梁美芬則稱，香港法官任期是終身制，應不受任何政治壓力影響，絕對有能力作獨立裁決，故若說法官會懼怕來自中國的壓力，並不成立。

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