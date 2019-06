至於清潔龍阿德喺短片中就改咗部分英文獨白,講述清潔嘅重要。近期鼠患嚴重,短片提供資訊教大家防鼠三式,即係「斷佢糧、封佢路、拆佢屋」,定期清理垃圾、封好老鼠通道同清除老鼠藏身點。清潔龍阿德擺起冷酷姿勢,形容「What time is it? It's 滅鼠 time」,又話清潔地方後好想時間凝在當下。短片上載兩小時已經吸逾1000個讚好。