龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場

新任旅發局主席彭耀佳致辭時介紹，今年嘅龍舟邀請賽，將有近5000名來自16個國家或地區嘅選手，共約180支龍舟隊伍於維港競賽，仲有曾經喺亞運龍舟比賽贏過嘅中國男女子隊，以及泰國隊。今年亦增設「中華人民共和國成立70周年建行（亞洲）紀念盃」龍舟賽，會有11支代表大灣區城市嘅隊伍出賽。

今年嘉年華唔止有得睇刺激嘅比賽，更加「有得食有得玩」。除咗會有6架美食車，今年仲新增16個美食攤位，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興（Mason）話畀Emily知，以往都有團體向局方反映可以更環保，所以今年嘉年華一大特點係加強環保措施，例如參加者可以畀30蚊按金租借一套餐具，每日有9000套供應。會場亦會有8至10組廢物分類嘅收集箱，及方便市民可自行斟水嘅水站。

可租餐具 設手作市集

今年嘉年華首辦嘅「港市集．港故事」本地手作市集，有46檔，售賣嘅都係充滿本土文化同集體回憶做主題嘅精品，其中有攤檔賣造型係舊式水壺、實際係一盞燈嘅懷舊物品，亦有好似巴士站咁嘅電話座。