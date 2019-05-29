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港聞
2019年5月29日星期三
港聞二
四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢
冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒
「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難
丁權案上訴期限延至7月 鄉議局如期提出
清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？
馮永業：今日回看 有潛在利益衝突
控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意
美警告香港：勿讓載伊朗石油油輪停泊
墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進
趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免
挖姊眼智障婦判入青山半年
智商1歲多 兩姊以為中度智障
8歲女曠課3月 社工登門揭獨留家
副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人
話你知﹕建館林鄭「左右手」 為星光大道爭議解畫
同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」
洗錢10億 內地女商人囚5年
唯一被囚港生學運領袖姚勇戰唏噓：年輕生命下注 一場必輸賭博
憶戰友文江平 同負叛徒罵名
言論封鎖徹底 打壓民間紀念 內地90後大多不知六四
秋後算帳 秘密通緝知識分子
三十年前今日 全球炎黃子孫盛大遊行 港再創壯舉150萬人參加
西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅
居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止
科企落戶香港開發熱成像產品
科學園相關公司增 升級傳感器實驗室
禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題
政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面
瑪麗種豆斷針 製造商無回應
尊子漫畫
龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場
鄉局兩副主席 至少5人爭 劉業強：競爭過後一團和氣
美芬：從表情睇到 領事盼審例順利
人力拖電纜行山路 駁通隱世客家村
田二少清潔龍 扮陳偉霆講英文
「西環拆天」之後 提示主席咪收音
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【明報專訊】（請看附圖）
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四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
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