政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面

林世雄表示，政府希望鼓勵本地製造「組裝合成」的組件，計劃利用屯門龍鼓灘部分填海地作為基地。他解釋，該處填海約200公頃，加上主要屬工業用途，可停泊躉船，有空間發展為「組裝合成」基地，亦可為有意採用「組裝合成」的承建商提供更多彈性。

政府早前稱，考慮寬免私人樓宇以「組裝合成」建造的樓面面積，以補償因採用該法而損失的樓面面積。林世雄稱快將公布細節，透露屋宇署早前諮詢業界，建議寬免約6%樓面面積。

龍鼓灘填海地作基地

另外，港大公布的策略報告提出，本港「組裝合成」10個要素於短、中、長期的發展方向，建議先由政府主導，再推展至由市場主導，短期可用於新建樓宇，先於新界地區試行，建造旅舍、酒店、員工宿舍和公營房屋，長遠可擴至興建私樓。

港大的黃竹坑學生宿舍是「組裝合成」先導項目之一，涉約850個組件，料提供1224個宿位。港大物業處處長譚景良表示，採用「組裝合成」較傳統建造方法快一年，亦很大機會減省成本。