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禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題

【明報專訊】禮頓承建的沙中線紅磡站擴建部分被指出有多項工程問題，沙中線紅磡站調查委員會昨日繼續聆訊，代表禮頓的資深大律師石永泰指出，禮頓有7%送到工地的鋼筋無做抽樣測試，但強調不涉安全問題。對於檢查及測量申請表格（RISC）的缺失，石永泰指工程紀錄並無不見，只是「尚未提交」。

鋼筋送到工地後，需要抽樣再作檢驗，石永泰透露，禮頓計算有約7%送到地盤鋼筋未有抽樣測試，但他強調，鋼筋生產商本身有為鋼筋做測試，不涉及安全問題，指禮頓稍後會呈交專家報告，顯示無做測試對整體工程的影響。

指「尚未提交」RISC表格因太忙

禮頓亦被指控工程期間提交及保留RISC表格有缺失，石永泰解釋，地盤工程人員因工作太繁忙，「尚未提交」表格，不同意表格「失蹤」（missing）的說法，指如要指一個人失蹤，也要先確認該人曾經存在過。

繼紮鐵分判商永光前日指控禮頓容許鋼筋螺絲帽錯配，致使北面連接隧道出現滲水等問題後，港鐵代表、英國御用大律師Philip Boulding昨表示，連接縫接駁問題與港鐵設計無關，而禮頓亦無向港鐵提出過物料錯配的問題，港鐵員工巡查時亦無發現接駁問題。政府代表大律師周偉倫亦認為，連接縫兩邊鋼筋排列本不配合，但認為只要承建商處理得宜，技術上非大問題。

接駁問題源頭指向禮頓，禮頓代表資深大律師石永泰則指，北面連接隧道的連接縫螺絲帽和鋼筋無妥善接駁，是分判商永光無做好工作，而非物料錯配。惟禮頓承認因內部溝通問題，致使信息無帶給工程人員，令物料錯配，而工程期間亦錯過了可留意到問題的機會。

港鐵：文書進度落後 接受口頭檢查

港鐵的代表Boulding也指，禮頓文書工作遠落後施工進度，為免工程嚴重延誤，故港鐵接受禮頓以口頭形式要求檢查，而港鐵及禮頓確有做相關檢查，港鐵亦有不斷提醒禮頓補交RISC表格，更曾就此向禮頓發出138個不合格報告。

另一個聆訊關注的問題，為南面及北面連接隧道中，本應以搭接形式接駁的鋼筋，改用了螺絲帽。港鐵和禮頓皆認為改動輕微且普通，認為毋須諮詢或要求屋宇署審批。

相關字詞﹕沙中線調查委員會 沙中線

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