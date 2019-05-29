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科企落戶香港開發熱成像產品

【明報專訊】不少創科公司慨嘆香港人才短缺、資源不足，國際初創公司Meridien Innovation卻因本地大學供應到合適人才，加上科學園提供適用的開發實驗室，以及港府有資助，選擇落戶香港。公司成立兩年半，創辦人之一Hasan Gadjali昨表示成功開發出低成本、適用於大批量消費市場的熱成像解決方案SenXor，目前已有逾10間公司試用其產品，料最快今年第三季量產。

稱在港有人才有資助有設備

除了在出入境口岸偵測體溫的系統，普通人日常較難接觸熱成像產品，原因之一是該技術所使用的晶片成本高昂，以致產品未能普及至消費層面。

SenXor使用CMOS技術（即半導體技術），令生產成本較以往使用CCD（感光耦合元件）的晶片低，能源消耗亦較少，適用於消費者市場產品。Gadjali說，熱成像應用廣泛，如冷氣機可以此配合人工智能調控室內溫度；亦可用於長者護理，能偵測跌倒又不會收集個人私隱資料等。公司目前正與港鐵商討合作，又有本地生產嬰兒監察系統的大品牌與他們接觸，另外亦有近10個國際品牌試用其產品。

內地伙伴曾另起爐灶 拒落戶內地

公司另一創辦人Hock Leow說，香港是促成他們成功開發產品的地方，科學園內設「傳感器實驗室」，加上香港科技大學的納米系統製造實驗所培訓出專業工程人才，因此兩年半前決定落戶科學園，在港組建研發團隊，現時團隊內有逾30%為博士級專才，大部分畢業於本地大學。他們同時與新加坡的研發團隊、英國及美國的工作人員合作，在香港的實驗室內組裝及測試產品原型。

Gadjali稱，內地亦曾邀請他們落戶，但內地人才競爭激烈，加上過去曾經歷共事的內地科研人員另起爐灶，認為香港較重視知識產權保護，因此留港。

SenXor最快今年第三季量產，Leow說正計劃在將於2021年落成的將軍澳先進製造業中心內生產，冀在港完成整個流程。

明報記者

相關字詞﹕傳感器實驗室 晶片 科學園 香港科技大學 知識產權 創科線 創科線

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