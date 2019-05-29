居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止

房委會稱，為讓更多市民可同時使用網上申請，填寫居屋申請表需在45分鐘內完成，其間不能儲存資料，而填表過程中，系統會於指定時間檢查申請者是否仍在使用，若閒置超過兩分鐘，申請過程會被終止。房委會提醒，網上申請前需備妥資料，包括自己或家人的身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，以及有效的信用卡，以令網上申請和繳費更暢順；又稱經多番測試，45分鐘足以完成網上申請程序。

房委會稱，在繁忙時段，電子繳費需時或較長，呼籲申請者等候系統處理繳費期間，勿按動瀏覽器上其他按鍵，否則繳費過程可能中斷。繳費成功後，系統會自動向申請者發電郵確認，若一天內沒收到電郵，申請者可向發卡銀行或致電房委會銷售熱線2712 8000查詢；若未能成功繳費，申請將被視為無效。

房委會強調，任何申請人及其家屬若重複申請，其申請均會被取消，申請費亦不會退回。