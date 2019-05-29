西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅

運房局回覆稱，港鐵於2016年12月底提交屯門南延線建議書，當局評估後已要求港鐵進一步提供資料，「鑑於房屋供應緊張，而鐵路發展可能帶來潛在的房屋供應，政府正就此方面檢視港鐵提交的建議書」；政府會就推展方式、成本估算、融資模式及實際推展時間表等細節諮詢公眾後決定最後方案。港鐵稱暫無進一步資料補充。

運房局：正檢視港鐵建議書

立法會議員田北辰稱，據他了解，屯門南延線或以「鐵路加物業」模式發展，但因屯門碼頭附近已沒空間發展物業，故擬在屯門泳池附近增設站，讓港鐵發展物業，預計所供應的私樓單位可支付屯門南延線約150億元造價。

消息透露，政府正與港鐵研究屯門南延線的方案，包括在屯門游泳池附近新增車站，但未有定案，且需考慮工程可行性等。

屯門區議會交通及運輸委員會副主席葉文斌稱，若消息屬實，當局必須重置泳池；若泳池附近建車站，或影響天后廟行人橋、皇珠路行車橋等現有設施，勢必令附近道路擠塞，促當局盡快交代細節。