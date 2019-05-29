憶戰友文江平 同負叛徒罵名

事件後來引起萬多名學生上街，連日示威民眾也達到逾10萬。5月15日，在復旦大學校園內，有7名青年教師輪流演講，聲援和支持上海學運和北京的絕食行動。當年的「復旦七君子」之一、紐約城市大學政治學教授夏明後來在多次紀念六四的活動中回憶起這段歷史，還提到與上海高自聯主席姚勇戰、高自聯副主席文江平、絕食現場總指揮陳亞軍（新聞系學生）在外灘商定和安排上海學生退出絕食，以及夏明與姚勇戰到上海陝西路與江澤民和朱鎔基的兩名代表談判，要求他們接受絕食學生的條件。

無獨有偶，姚勇戰在1991年到美國前後，曾寫下一篇追憶文江平的文章，從中不難看到當時上海民運的情况。他以「最親密的戰友」稱呼復旦國際政治系九○屆本科畢業生文江平，他們在復旦學運組織「二十人行動委員會」相識。兩人曾因受到各方壓力，向校方妥協，放棄組織4月19日大遊行，一度背負着「叛徒」、「學賊」和「膽小鬼」的罵名，不敢在學校裏公開露面。姚勇戰稱，後來他們與上海師大、同濟等高校學運領導人創辦上海高自聯，「我負責參與上高聯的一些決策和指揮，江平則負責領導復旦大學學生運動的具體工作」。當年5月4日姚勇戰接受亞視採訪的地點，就是文江平的寢室。

說服學生領袖集體自首

被算帳復旦學生「減到最少」

六四後，姚勇戰被捕，出獄後他見過文江平一次。姚勇戰寫到，「江平負責處理了所有的善後工作。他堅決依照我們在事先商定的方案，努力說服了幾乎全部復旦自治會領導人去集體自首。我們見面時他笑着向我『邀功』，因為他使復旦學生受『當場算帳』的人數減到了最少！ 」但是，文江平卻遭秋後算帳，被分配到湖南鄉村的一個鄉辦小企業裏做工人。後來姚勇戰才得知，文江平的母親在1989年夏因承受不住巨大的精神壓力已服毒自殺，1991年5月，文江平也在家鄉湖南省的一個小鎮自殺身亡。