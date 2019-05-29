港聞

港聞二

下一篇 上一篇

唯一被囚港生學運領袖姚勇戰唏噓：年輕生命下注 一場必輸賭博

【明報專訊】1989年在上海參加並領導學運的19歲港生姚勇戰，30年後在大洋彼端的美國回望這段歷史時稱，六四對他來說到今天還沒有過去。只是，地理上的疏遠，人到中年的生活壓力，以及基督教信仰帶來的信念改變，讓他從多年前起淡出民運，生活也趨於平淡，最遺憾的是永失侍奉父母的機會。儘管如此，他感到非常有幸當年能參與「嘗試改變中國的那場戰役」，今後中國走什麼道路，要看今天中國年輕人的選擇。

明報記者

6月3日晚赴京 不知鎮壓

遇士兵開槍 「執番條命」

當年中共總書記胡耀邦逝世後，上海知識界瀰漫惋惜憤慨的氣氛，上海市委連日召集高教局和各院校領導開會，防範學潮爆發。4月18日晚，復旦大學港人學生姚勇戰被推選為「二十人行動委員會」領袖。翌日，數百名復旦學生突破校方阻撓展開遊行，掀起上海八九民運序幕。

從那時起到6月，姚勇戰發起成立上海高校學生自治聯合會並組織復旦學生參與行動，6月3日晚，姚勇戰從上海出發去北京聲援；由於未知當晚發生鎮壓，他4日早上抵京後直奔天安門，直到迎面而來的士兵向他所在方向開槍，他轉身逃避時，感到身邊有人倒下。5年前，姚勇戰在一次受訪時說起這段遭遇，覺得自己「執番條命」。6月11日，他在上海準備登機回港時被捕，是當年被捕學生中的唯一港人，關押近一年後在港英政府斡旋下獲釋回港。

「幼稚 無知 理想主義」

不知不覺成為學生領袖

「幼稚，無知，天真，加上一點理想主義，使得我不知不覺成為學生領袖。」姚勇戰接受本報訪問時說，「我當時自以為是在為國為民，其實就和歷史上每一次學生運動一樣，用年輕的生命去賭一場有輸無贏的賭博。」對於六四之後，有人付出生命，有人流亡他鄉，他認為自己仍然幸運，多年後能在他鄉扎根，但六四對他來說，「到今天也還沒有過去，也許永遠也不會過去」。

姚勇戰說，六四對他最大的影響，莫過於無法回到出生和成長的兩個故鄉：上海和香港。「如果沒有六四，我現在應該是在香港生活和工作，我的孩子們應該是在香港出生和成長。我很可能經常來回於上海和香港，探望我的出生地和從小一起成長的朋友們。」他想像自己應該還是會比較熱心政治，參與一些推動民主和增強民生的活動，「但是現在我則生活在完全另外的一個世界」。

姚勇戰1990年獲釋後一度赴美留學，同時仍積極參與香港民運，1994年曾競選區議員但落敗，1996年再次赴美並定居明尼蘇達州，20多年未曾返港，亦不獲批簽證返大陸。初到美國的幾年，他活躍於當地的民運圈，每年六四，都會到紐約、三藩市等地參加紀念活動，大約10多年前始淡出民運，並逐漸遠離中國政治。

姚勇戰說，如今生活和中國「實在沾不上邊」，「日月蹉跎，中國政治和我的距離已成為天涯海角之隔」。人到中年，生活壓力之下，他也「已沒有當年的風發意氣」。多年前，他接受了基督信仰，視之為他來美國的最大收穫與重生機會，近年對六四的紀念也因而從街頭抗議轉為對神祈禱，「我一直有為中國禱告，為香港禱告。希望能在不久的將來看到中國民主化的實現」。他表示相信「正義一定在最後獲勝，因此心情非常平淡」。

父辦晨鐘書局 內地陷獄

姚：遺憾永失侍奉機會

心中遺憾的是，「永遠失去侍奉父母的機會」。現年78歲的姚父姚文田，2006年創辦「晨鐘書局」，一直為中國異見人士、流亡學者等出書。2013年在代朋友攜帶化學品到深圳時被捕，被判以走私罪成監禁10年，至今陷獄。為此遠離政治的姚勇戰，不得不拋頭露面為父奔走，恍如30年前姚父為捲入六四的兒子四處求援。正因為父親的遭遇和異見人士王炳章、彭明被綁架回國，姚勇戰認為中共殺一儆百奏效，「至少我是不會再自投羅網了」。

信年輕人會找到改變中國道路

30年過去，姚勇戰仍然感到非常有幸參與當年「嘗試改變中國的那場戰役」。他認為，今後的中國走什麼路，要看今天中國年輕人的選擇。他相信中國的年輕人會找到自己的道路來改變中國。

相關字詞﹕姚文田 上海高校學生自治聯合會 八九民運 姚勇戰 六四30周年 六四30年

上 / 下一篇新聞

四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢
晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢
冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒
冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒
「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難
「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難
丁權案上訴期限延至7月 鄉議局如期提出
丁權案上訴期限延至7月 鄉議局如期提出
清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？
清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？
馮永業：今日回看 有潛在利益衝突
馮永業：今日回看 有潛在利益衝突
控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意
控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意
美警告香港：勿讓載伊朗石油油輪停泊
美警告香港：勿讓載伊朗石油油輪停泊
墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進
墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進
趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免
趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免
挖姊眼智障婦判入青山半年
挖姊眼智障婦判入青山半年
智商1歲多 兩姊以為中度智障
智商1歲多 兩姊以為中度智障
8歲女曠課3月 社工登門揭獨留家
8歲女曠課3月 社工登門揭獨留家
副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人
副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人
話你知﹕建館林鄭「左右手」 為星光大道爭議解畫
話你知﹕建館林鄭「左右手」 為星光大道爭議解畫
同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」
同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」
洗錢10億 內地女商人囚5年
洗錢10億 內地女商人囚5年
憶戰友文江平 同負叛徒罵名
憶戰友文江平 同負叛徒罵名
言論封鎖徹底 打壓民間紀念 內地90後大多不知六四
言論封鎖徹底 打壓民間紀念 內地90後大多不知六四
秋後算帳 秘密通緝知識分子
秋後算帳 秘密通緝知識分子
三十年前今日 全球炎黃子孫盛大遊行 港再創壯舉150萬人參加
三十年前今日 全球炎黃子孫盛大遊行 港再創壯舉150萬人參加
西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅
西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅
居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止
居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止
科企落戶香港開發熱成像產品
科企落戶香港開發熱成像產品
科學園相關公司增 升級傳感器實驗室
科學園相關公司增 升級傳感器實驗室
禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題
禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題
政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面
政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面
瑪麗種豆斷針 製造商無回應
瑪麗種豆斷針 製造商無回應
尊子漫畫
尊子漫畫
龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場
龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場
鄉局兩副主席 至少5人爭 劉業強：競爭過後一團和氣
鄉局兩副主席 至少5人爭 劉業強：競爭過後一團和氣
美芬：從表情睇到 領事盼審例順利
美芬：從表情睇到 領事盼審例順利
人力拖電纜行山路 駁通隱世客家村
人力拖電纜行山路 駁通隱世客家村
田二少清潔龍 扮陳偉霆講英文
田二少清潔龍 扮陳偉霆講英文
「西環拆天」之後 提示主席咪收音
「西環拆天」之後 提示主席咪收音