唯一被囚港生學運領袖姚勇戰唏噓：年輕生命下注 一場必輸賭博

明報記者

6月3日晚赴京 不知鎮壓

遇士兵開槍 「執番條命」

當年中共總書記胡耀邦逝世後，上海知識界瀰漫惋惜憤慨的氣氛，上海市委連日召集高教局和各院校領導開會，防範學潮爆發。4月18日晚，復旦大學港人學生姚勇戰被推選為「二十人行動委員會」領袖。翌日，數百名復旦學生突破校方阻撓展開遊行，掀起上海八九民運序幕。

從那時起到6月，姚勇戰發起成立上海高校學生自治聯合會並組織復旦學生參與行動，6月3日晚，姚勇戰從上海出發去北京聲援；由於未知當晚發生鎮壓，他4日早上抵京後直奔天安門，直到迎面而來的士兵向他所在方向開槍，他轉身逃避時，感到身邊有人倒下。5年前，姚勇戰在一次受訪時說起這段遭遇，覺得自己「執番條命」。6月11日，他在上海準備登機回港時被捕，是當年被捕學生中的唯一港人，關押近一年後在港英政府斡旋下獲釋回港。

「幼稚 無知 理想主義」

不知不覺成為學生領袖

「幼稚，無知，天真，加上一點理想主義，使得我不知不覺成為學生領袖。」姚勇戰接受本報訪問時說，「我當時自以為是在為國為民，其實就和歷史上每一次學生運動一樣，用年輕的生命去賭一場有輸無贏的賭博。」對於六四之後，有人付出生命，有人流亡他鄉，他認為自己仍然幸運，多年後能在他鄉扎根，但六四對他來說，「到今天也還沒有過去，也許永遠也不會過去」。

姚勇戰說，六四對他最大的影響，莫過於無法回到出生和成長的兩個故鄉：上海和香港。「如果沒有六四，我現在應該是在香港生活和工作，我的孩子們應該是在香港出生和成長。我很可能經常來回於上海和香港，探望我的出生地和從小一起成長的朋友們。」他想像自己應該還是會比較熱心政治，參與一些推動民主和增強民生的活動，「但是現在我則生活在完全另外的一個世界」。

姚勇戰1990年獲釋後一度赴美留學，同時仍積極參與香港民運，1994年曾競選區議員但落敗，1996年再次赴美並定居明尼蘇達州，20多年未曾返港，亦不獲批簽證返大陸。初到美國的幾年，他活躍於當地的民運圈，每年六四，都會到紐約、三藩市等地參加紀念活動，大約10多年前始淡出民運，並逐漸遠離中國政治。

姚勇戰說，如今生活和中國「實在沾不上邊」，「日月蹉跎，中國政治和我的距離已成為天涯海角之隔」。人到中年，生活壓力之下，他也「已沒有當年的風發意氣」。多年前，他接受了基督信仰，視之為他來美國的最大收穫與重生機會，近年對六四的紀念也因而從街頭抗議轉為對神祈禱，「我一直有為中國禱告，為香港禱告。希望能在不久的將來看到中國民主化的實現」。他表示相信「正義一定在最後獲勝，因此心情非常平淡」。

父辦晨鐘書局 內地陷獄

姚：遺憾永失侍奉機會

心中遺憾的是，「永遠失去侍奉父母的機會」。現年78歲的姚父姚文田，2006年創辦「晨鐘書局」，一直為中國異見人士、流亡學者等出書。2013年在代朋友攜帶化學品到深圳時被捕，被判以走私罪成監禁10年，至今陷獄。為此遠離政治的姚勇戰，不得不拋頭露面為父奔走，恍如30年前姚父為捲入六四的兒子四處求援。正因為父親的遭遇和異見人士王炳章、彭明被綁架回國，姚勇戰認為中共殺一儆百奏效，「至少我是不會再自投羅網了」。

信年輕人會找到改變中國道路

30年過去，姚勇戰仍然感到非常有幸參與當年「嘗試改變中國的那場戰役」。他認為，今後的中國走什麼路，要看今天中國年輕人的選擇。他相信中國的年輕人會找到自己的道路來改變中國。