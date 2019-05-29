同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」

資深大律師李志喜代表申請方表示，《基本法》第25條指出「香港居民在法律面前一律平等」，第24條亦對「香港居民」下定義，以上條文應具支配性及凌駕性；任何條文下容許的相應限制應予以解釋，該限制亦不可構成歧視。

申請方強調，法律認可的婚姻，是通向其他社會福利的「閘口」，但政府作為「守閘者」，將這婚姻變成異性戀的「私人會所」。本案的重大爭議在於同性戀關係被排除在法律之外，這並非個人選擇是否結婚的問題，而是他們沒有選擇。

申請方指出，政府一方理解婚姻是長久以來固定及預設一男一女的結合，目前法律毫無空間容納其他形式的結合，也完全拒絕承認同性戀關係。就算社會道德接納同性戀關係，《婚姻條例》亦沒有修例的空間，因相關爭議只能圍繞《婚姻條例》第40條對「婚姻」的定義，以及基督教定義下的婚姻形式。

稱婚姻不等於建立家庭

申請方續指出，《基本法》第37條保障香港居民的婚姻和生育自由，但婚姻與建立家庭是兩回事，香港居民應有自由選擇任何形式的婚姻，例如選擇不結婚但同居及共養孩子亦是一種形式，故應與第40條對「婚姻」定義分開解讀。申請方提到，社會傳統將婚姻和家庭緊扣，並不等於正確，尤其當這傳統構成限制。

申請方力陳，法庭不需考慮社會及宗教層面上對這議題的立場，而是如何改變有歧視成分的條文。政府認為，社會仍未進步到接納同性婚姻的地步，申請方反駁稱這並非合理解釋，更形容政府這排拒是諷刺，因即使社會大多數人是異性戀，法律仍需保障小眾權利。聆訊今續。

【案件編號：HCAL1077／18】