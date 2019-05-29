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副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人

【明報專訊】經過約兩年全球公開招聘，西九文化區管理局昨日公布，香港故宮文化博物館館長由康文署副署長（文化）吳志華「過檔」出任，8月5日履新，任期5年。吳志華是早年政府和西九籌劃故宮館時的5人核心小組成員之一。故宮館董事局主席陳智思回覆本報稱，吳志華於後期應徵，他在康文署時已與北京故宮博物院合作，「已經好首選」，又稱其「最大強項」是香港人，能勝任與本地持份者溝通。

康文署回覆稱，吳志華已辭任副署長（文化）一職，並開始離職前休假，署方已為其休假作內部安排，現由助理署長楊芷蘭暫時署理其職務，並按公務員體系內的繼任機制物色繼任人。

已辭副署長 去年已暫任館長

吳志華處理過不少政府的燙手山芋，包括星光大道擴建和故宮館的爭議（見另稿）。由於招聘館長過程較預期長，他去年9月被借調故宮館暫任館長，為期半年。陳智思說，作為開館館長，須認識北京故宮，亦冀對方有海外經驗，並與各持份者有良好溝通，「見過不少人，包括其他香港人，來自英國、美國，甚至外國人，但未有人滿足以上所有要求」。

陳智思透露，吳志華於招聘後期才應徵，「北京故宮的人認識他，已經是好首選，因為（館長）首要工作是與故宮談藏品（展出）細節」，雖然吳志華的海外經驗未必太多，但「最大強項」是香港人，亦相信他能培養第二、三梯隊，「經過今次發現很難物色人選，冀香港能培訓本地人才」。

北京故宮有人脈 「已經好首選」

故宮館料2022年啟用，西九稱吳志華將負責發展故宮館的策略願景、展覽和節目，以及管理其館藏、展覽、營運及財務管理等。吳志華表示，很高興能帶領故宮館開啟首個章節，並會創建故宮館成為世界領先致力推廣中國藝術文化的博物館。

推廣中國文化 吳盼令故宮館領先世界

西九管理局董事局主席唐英年稱，吳志華是優秀的專業人才，可為故宮館帶來最高管理水平；西九管理局行政總裁栢志高亦認為吳志華是最佳人選，對故宮館項目有深入了解，亦與故宮博物院有良好聯繫。

相關字詞﹕故宮館館長 吳志華 西九文化區管理局

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