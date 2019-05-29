挖姊眼智障婦判入青山半年

無業的馬慧琼（59歲，圖）早前被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指她於今年4月30日在新村街勤輝大廈一單位內，對女子馬慧娟（66歲）身體加以嚴重傷害。案件早前提訊時，精神科醫生稱被告智商只有1歲9個月，不適宜答辯。

姊稱無爭執 持續半分鐘

控方昨傳召平日負責照顧被告的二姊馬慧莊、警員及律敦治醫院急症科醫生劉兆基（譯音）出庭，並呈上他們的口供予法庭。二姊庭上供辭及呈堂口供指出，案發前一天晚上11時，她和被告如常同睡一房，患有抑鬱症、骨髓癌的大姊兩年前起不良於行，則睡在客廳的摺牀，翌日凌晨1時二姊曾陪同被告去洗手間，直至凌晨4時遭警員拍門吵醒，走出客廳看見大姊左眼凸出，血流披面，而被告則在房中，雙手指甲有血迹。

大姊馬慧娟在呈堂口供憶述，案發當天遭被告雙手挖眼，之後左眼看不見東西，右眼則見自己全身血。襲擊前大姊與被告無爭執，被告亦無異樣，亦不知道被告為何會挖她的雙眼。

醫生：角膜瞳孔有指甲印

劉兆基醫生於庭上指出，當日救護員通知有病人被挖眼，他感到「非常驚訝」，但當大姊被送入院，只對他說「妹妹襲擊佢」，經檢查下大姊左眼傷勢非常嚴重，固膜撕裂、左眼玻璃體流出、角膜裂開，角膜和瞳孔有手指甲印，推論左眼傷勢由手造成。至於右眼球亦有水腫，情况嚴重，屬創傷傷勢，但未能確定什麼外物造成。劉受辯方盤問指出，若施襲者較暴力，病人反抗能力低或被壓低未能反抗，有可能用手挖出眼球。

裁判官林子勤裁決時指出，接納受害人的口供及劉醫生的專家證供，裁定被告確有做過控罪所指行為，下令被告接受醫院令，入住青山醫院半年。

【案件編號：ESCC1103/19】