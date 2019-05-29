趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免

趙為吉布提名譽領事 警跟進

警方稱港島總區交通部會跟進調查事件。運輸署指出，現行法例並無對屬於領事或名譽領事的車輛有任何識別要求。

事發上周二（21日）中午12時許 ，一輛黑色七人車沿民耀街往中環碼頭方向行駛，於交易廣場巴士總站對開燈位停下，至交通燈亮起綠燈，七人車疑誤會該處為路口而剷上行人路，直闖入巴士站再駛出港景街，幸當時路上沒有途人。記者發現涉事七人車車尾貼有「CC」字樣，翻查汽車登記資料，發現該七人車為宏鋒國際投資有限公司持有，公司股東為非洲小國吉布提的駐港名譽領事趙金卿及其子李春偉，她同時為上市公司華潤醫療、中漆集團及修身堂董事，亦是現任保良局會董。記者昨前往吉布提駐港領事館及趙報住的淺水灣道住宅，惟職員和保安均指趙不在未能回應。

車房稱訂「領事牌」毋須認證

記者又曾向多間車房查詢，職員均稱可即時預訂購買CC領事車輛標記，毋須額外提供文件認證。

根據《領事關係條例》，名譽領事執行領事職務時不受本地司法或行政機關管轄。大律師陸偉雄表示，一般而言本地執法機構無法刑事拘留名譽領事，但由於名譽領事多為本地人，普遍為兼職，於雙重身分下，只有正執行領事職務時才享有特權，包括出席外交場合、處理簽證等，難言是次是否屬領事職務。

大狀：執行職務方享外交特權

根據禮賓處資料，香港目前有57間名譽領事館，共有58個名譽領事及2個名譽副領事，包括多個本地名人，其中長和系主席李澤鉅為美洲小國巴巴多斯（Barbados）的名譽領事，全國政協委員、律師黃英豪為東歐國家阿爾巴尼亞（Albania）的名譽總領事。

名譽總領事黃英豪：職務難界定

黃英豪稱本地從未有名譽領事行使外交豁免權，又鮮涉及刑事個案，即使自己2017年曾被廉署起訴，亦未行使豁免權，雖然處理領事職務時原則上享外交豁免權，但職務定義難以界定，「出席私人聚會時，剛好有別國官員在場，這是不是外交場合呢？」

身兼非洲國家馬里（Mali）名譽領事的旅議會主席黃進達稱，自己持有馬里外交護照，理論上可從外交通道出入境，但多年來未曾試用，因外交通道一般設在較遠位置，使用一般出入境設施更方便。他又說，座駕沒有掛「CC」字樣，因該牌雖是領事象徵，但無特別用途。

明報記者 林智傑 陳冬綾 黃煒堯