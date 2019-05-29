墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進

內地平台投資 與港公司同名

去年10月，警方接獲一名內地男子電郵報案，稱2015年起和7名內地朋友透過別人介紹，在內地一個交易平台投資貴金屬，該平台與一間香港公司同名。去年受害人開始發現投資帳戶不能正常運作，亦不能提取資金，懷疑受騙，相信與該香港公司有關，遂向香港警方報案。警方指出，受害人為8名內地男子，介乎27至45歲，涉款1400萬元人民幣。案件列求警調查，由油尖警區刑事調查隊第5隊跟進。

8人疑遭騙1400萬人幣

本年3月9日，一批內地男子到中環該同名香港公司辦公室外就投資貴金屬被騙一事請願，其間一名27歲男子上廁所時遭5名大漢襲擊受傷，其他請願者亦被多名不知名男子有目的地滋擾，案件列作普通襲擊案，由中區反三合會調查組跟進。

被捕兩童涉襲擊 3人非華裔

至上周二（21日）該批男子再到中環請願，事後其中一名38歲男子乘車到尖沙嘴後，突被7名大漢襲擊，身體多處受傷，其中一人更以手機拍下施襲過程，案件列襲擊致造成身體傷害，同樣由中區反三合會調查組跟進。

警方昨日指出，經調查後於3至5月在各區拘捕13名男子，介乎14至32歲，包括3名非華裔男子，涉嫌與3月及上周二兩宗襲擊有關。其中一名14歲本地男童及一名16歲本地男童涉嫌普通襲擊被捕，另外一名32歲本地男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，其餘7名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎14至24歲，則涉嫌非法集結被捕。

所有男子獲准保釋，下月中旬再向警方報到。

辦公室蒐證 港公司稱不知情

另外，警方昨亦到該香港公司位於中環交易廣場及尖沙嘴的兩個辦公室蒐證，帶走一批文件，並向數名負責人及職員問話。記者昨致電該本港公司查詢，對方稱不知道事件，並着記者不要再致電。