控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意

名牌顯示陳是港聯董事

馮更稱，一開始不知道陳婉玉是「賭王」姨仔，「好後期先知」，亦從沒問陳家庭背景及資金來源。控方因此詢問馮，「有咩基礎令你覺得（陳）供得起樓？」馮說「我唔知佢供唔供得起㗎喎」及「佢叫我搵（樓盤），我咪搵囉」。

控方指出，陳婉玉認識馮永業時，已知道他是「位高權重」和具影響力的人；馮回應︰「我點知佢知唔知？」控方續稱，陳當時需要馮作為工作上「畀到方便」的人，又指出兩人無論有否私交，均有互相利用價值；馮永業對此不認同。

馮永業曾解釋，涉案雍景臺單位的51萬元臨時訂金，是陳婉玉答謝他協助她在物業買賣中賺取利潤，而他只有與妻子程淑儀（現政府政策創新與統籌辦事處總監）的聯名戶口，若然過數還錢，「會畀老婆發現」。控方質疑為何馮又不擔心妻子會查問雍景臺臨時訂金是誰支付。馮說當時妻子成功賣樓，戶口內有大量現金，所以沒察覺端倪。

控方最後引述馮2016年11月向廉署錄取的口供，當時馮表示對簽訂雍景臺單位臨時買賣合約「完全冇印象」，又指「個單位我太太㗎嘛」，「但點解又會有人嚟幫我簽咗？」馮昨在庭上同意當時曾如上述所言。馮自辯完畢，今傳召地產代理吳鳳萍作供。