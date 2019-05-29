馮永業：今日回看 有潛在利益衝突

馮永業（55歲）被控「公職人員接受利益」及「公職人員行為失當」兩罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。馮繼續自辯稱，2003年初認識陳婉玉時，她性格羞澀、寡言及自尊心極低，不願談及家事、時事及政事，因為她「水平比較低」，害怕顯露「好多嘢都唔識」。馮說曾詢問陳的公事，對方只答「直升機囉」。馮知道當時陳要接受心理輔導，認為她因被前夫離棄，「世界塌咗落嚟」，但「佢見到我時候都幾開心」。

辯方指出，馮永業當時對陳呵護有加，會到陳家中「換燈膽」、「整電掣」。馮說自己甚少到陳婉玉家中，但同意常鼓勵陳「做多啲運動，睇少啲心理醫生」。辯方又問馮是否認同當時漸漸變成陳「生命中的男人」，他說「我相信係」。

被叫錯「馮太」 陳感開心

辯方更透露，陳婉玉至今仍保存馮與她初次往澳門約會的直升機票。當馮在美國華盛頓公幹時，陳婉玉曾前往探望，兩人更拍下多張合照。馮認同他們「好似夫妻咁」，又稱「睇樓」時曾有人「嗌錯馮太」，陳婉玉因此感開心。

馮透露，與陳婉玉交往後投資物業，「我叫佢買，佢就買」，又一直替陳買賣物業、打理裝修，直至2016年被捕。馮更特意替陳入手較鄰近自己寓所的物業，讓兩人「住近啲」；在他住羅便臣道時，兩人甚至住同一條街，到他搬往跑馬地，陳婉玉亦一同搬至同區。

悉陳身分 遂離開政府

馮續稱，當他發現陳是港聯董事後，認為兩人關係或有公務「潛在問題」，所以決定離開政府，並於2006年出任香港生產力促進局行政總裁。他又透露2006年離任經濟發展及勞工局副秘書長前，月薪為13萬至14萬元。馮又承認在任經濟局時無申報與陳的關係，因不覺與公務有利益衝突，但「我今日睇番，承認有潛在利益衝突」。

【案件編號︰DCCC761/18】