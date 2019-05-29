清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？

死者羅裕鏘（終年71歲）生前任職錦泰苑外判清潔公司的清潔工。案發2017年12月22日晚上9時許，羅在錦邦閣墮進垃圾槽，其後送院搶救，翌日凌晨約2時宣告不治。死者遺孀林燕鳳和兒子羅厚德昨均有出席聆訊。

死者上司陳道強稱，自己案發前3周擔任錦泰苑的清潔主管，事發時「我未接手培訓工人」，見到員工有簽名出席每兩個月召開的安全主任會議，相信員工具安全知識。他說案發前一晚已通知死者負責樓層倒垃圾落垃圾槽，而死者曾做過類似工作，他亦稱「無問題」。

稱有叫員工塞槽通知主管

陳稱自己曾參與勞工處相關培訓，遇上「塞槽」時需做足安全措施，戴上安全帶，再用長棍篤垃圾袋；而公司一直向員工解釋不能把身體部分伸入槽管，遇上「塞槽」要通知主管，但他形容「有啲員工好叻」，會自行取棍解決問題。死因裁判官聞言直斥：「你點管理呀？」

陳道強承認，若他可看見槽管堵塞位置，會用棍「篤一篤」，看看能否令垃圾袋墜下，不會特意戴上安全帶；但身體部分若要伸入槽管，則會戴安全帶，死因裁判官直斥此舉是「貪方便」。陳續說，自此事後，大廈在垃圾槽口加裝鋼條，令槽口縮細，令成人不能通過。

工友：縱有指引 不帶安全帶開工

「公司有告知員工勿獨自處理『塞槽』」。但她表明不會帶同安全帶工作，反問「點做嘢呢？」案發日她發現涉案大廈29樓位置「塞槽」，遂致電另一工友到場協助，並將此事告知身處30樓的死者；惟李抵達30樓時不見死者，聽到其聲音從槽管傳出，遂問：「你係咪跌咗落槽？」死者回答「係呀」，李叫他「撐住」，並向大廈保安求助。

消防：緊插垃圾中 救兩小時

負責救援的消防員莊嘉正稱，當日10時許到場，消防員先在30樓設繩索系統，讓他游繩下降至被困者位置，約於槽口下1.7米發現事主「倒豎葱」插進垃圾袋堆中，沒有反應；而堆疊的垃圾袋「好實」，他用力也拔不走膠袋，最終於凌晨零時許將其救出。聆訊今續。

【案件編號：CCDI181/18】