冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒

須明顯屬晚期 不能安樂死

預設醫療指示不包括安樂死，據醫管局網頁所載的醫管局臨牀倫理委員會單張，安樂死是「直接並有意地使一個人死去，作為提供的醫療護理的一部分」，實質上是透過殺害病人以解其痛苦，這在香港屬違法。醫管局的預設醫療指示可供年滿18歲、精神能自主及知情的病人，自決在什麼特定情况下拒絕接受哪些維生治療，例如不接受心肺復蘇、人工輔助呼吸等，醫護於事前需長時間與病人及家屬溝通，按病人最佳利益來決定。

醫管局2010年制訂預設醫療指示指引及表格，據該局網頁，預設醫療指示主要用於患有嚴重不可逆疾病的病人，商討預設照顧計劃的時機包括病人身體功能及活動能力明顯衰退、病情明顯進入後期及頻繁入院，以及治療已無效，由根治過渡至紓緩治療等，至於無病長者不一定適合訂立。

熟悉預設醫療指示的醫生指出，曾有富翁為免一眾子女在其臨終時為遺囑爭拗，令他不得安寧，要求醫管局醫生為他設預設醫療指示，但他仍處於「無病無痛階段，不屬於末期及不能逆轉」，不獲安排簽署。

指示可更新 遇交通意外照救

病人簽署預設醫療指示後仍可改變主意。該醫生表示，醫管局會按病人意願更新指示，但任何預設醫療指示只適用於病人本身的嚴重疾病，「若病人因交通意外受傷需要急救，這不屬病人本身的病，醫護仍會幫他做心肺復蘇」。