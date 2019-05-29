晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢

明報記者 許芳文 冼韻姬

初步構思第四季諮詢

特首林鄭月娥在競選時承諾加強善終服務，食衛局今年下半年將就預設醫療指示及晚期照顧服務諮詢公眾。據了解，諮詢會朝立法方向討論AD，初步構思在第四季諮詢。消息稱政府2009年曾就AD諮詢，當時社會較大共識是以非立法方式推進，現時社會對AD接受程度提高，且討論趨向成熟，是適當時機再討論。

據悉，食衛局及政策創新與統籌辦事處正就預設醫療指示跨部門協調，涉及醫管局、消防處及律政司等，若日後公眾有共識為AD立法，需解決法例規定救護員必須急救，與預設醫療指示拒接受心肺復蘇的矛盾。據第95章《消防條例》第7條，消防處的職責包括用復蘇或維持生命的方法，協助看似需迅速或立即接受醫療護理的人。

醫生：最好救護有簡單方法知怎辦

熟悉預設醫療指示的醫生指出，簽了AD的晚期病人一般備有「走佬袋」，載有AD證明，但若他在家召救護車，到場救護員即使見其AD，未必會遵從，因其職責必須急救。「有些醒目的病人，不會召白車，會召的士入急症室，醫管局已入電腦（病人AD會記錄在「臨牀醫療管理系統」，醫生查閱會有提示），醫生就會執行指示。」他認為，若就預設醫療指示立法，需理順上述矛盾，「最好有簡單方法讓救護員知道怎辦，因為在救人的電光火石間，好難叫人去看電腦」。

林正財贊成 稱政府正釐清需否修例

身兼安老事務委員會主席的行會成員林正財表示，政府早前委託中大公共衛生及基層醫療學院就AD等方面做研究，報告已完成並供政府參考。對於《消防條例》與AD的矛盾，他稱該問題有「少少複雜」，目前政府正研究法律觀點，以釐清矛盾是源於條例演繹抑或條例本身的問題，「現在有少少爭拗」。

盼同時掀「預設照顧計劃」討論

林正財贊成就AD立法，相信可同時帶動社會討論「預設照顧計劃（Advance Care Planning，簡稱ACP）」，即醫護與晚期病人及家屬商討治療選擇，讓病人表達其價值觀及信念等。他說並非所有醫管局旗下醫院都推行ACP，「何時做、如何做、誰去做，都沒有標準」。此外，他說老人院應是較常應用ACP的場所，現時ACP表格五花八門，相信未來如何互認ACP是大難題，應會納入諮詢。

醫管局數字顯示，2012年至去年底合共5561名醫管局病人簽署預設醫療指示，當中2018年全年有1557人簽署，較2012年的150人上升9倍。醫管局發言人表示，即將推行「預設照顧計劃」 的指引及表格範本供臨牀使用，據悉最快於6月推出。