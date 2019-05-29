港聞

港聞一

下一篇

四叔退休感言：香港是天堂 沒有擔憂 對樓市樂觀 籲勿漠視起落風險

【明報專訊】人稱「四叔」的恒基地產（0012）主席李兆基昨天退休，此前接受彭博社訪問，談及香港前景，形容香港是「福地」，並對經濟前景保持信心，沒有感到憂慮，但勸喻市民切勿漠視樓市「有起有落」的風險。他又罕有地詳細談及兩子，讚賞「李家傑靈活，李家誠實幹」，兩人分管內地及香港業務，一直都有很好的分工，是為公司設立聯席主席的主要原因。

近年較少露面甚至接受訪問的李兆基，在訪問中談及香港前景時表示，香港仍然具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力，法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢，「香港目前已是天堂，我真的沒有什麼恐懼和擔心」。不過，他提醒「香港仍然要與時並進，吸引人才，以保持競爭力」，又稱香港不應只着眼與內地城市競爭，應想想一起合作的可能，一起發展。

「買樓不易」 籲政府照顧無力置業者

四叔稱，香港是福地，背靠內地，基本因素好，有利樓市發展，他對香港未來樓價比較樂觀，原因是目前利率長期偏低，加上華人喜歡自置居所，但是亦不能漠視樓市有上有落的風險。

四叔不諱言，在港買樓並不容易，因此他亦捐出一些土地和待重建的物業去興建青年旅舍及提供過渡房屋，長遠亦支持政府繼續推出更多土地建屋。在增加土地供應方面，他稱「當然快好過慢」，並認為對沒有能力負擔私樓的市民，政府應出手照顧。

讚兩子「家傑靈活家誠實幹」 分管中港

在兒子李家傑與李家誠接班話題上，李兆基形容「他們都做得好好，已做到100分，交棒給他倆很有信心」。他說兩子性格稍有不同，「家傑靈活，家誠實幹」，家傑主力負責內地業務，家誠主力負責香港，一直有很好的分工，近年所有重要決策他們都會參與，有商有量，一起做決定。這幾年他更已漸退居幕後，很多事情都由兩子負責。

對集團而言，由於香港和內地市場同樣重要，恒基未來會繼續在香港和內地尋求成長和更大的發展，正是這個原因，公司需要兩個主席，各司其職。有別於他早年獨自創業打拚，他說：「我的兩個兒子相當幸運，他們多年來有商有量，互相提點。」比起他當年一個人創辦和發展恒基，是容易得多。他說希望日後可有多點時間享家庭樂，同孫兒玩耍和繼續做慈善工作。

「我沒專長 專長就是工作」

四叔總結自己在商場多年時稱，「我一生實在很幸運，上天對我好好，讓我有機會發展我的事業，我沒有什麼專長，我的專長就是工作」，亦因為覺得上天對他很好，回此多做回饋社會及做慈善工作。他說，單在「溫暖工程百萬農民培訓」，已捐助超過4億元，培訓內地超過100萬農民和逾1萬名鄉村醫生。同時在慈善捐獻中，用於教育部分亦達數以十億元計。透過「香港培華教育基金會」培訓人才，亦做了37年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港 退休 四叔 李兆基 恒基地產

上 / 下一篇新聞

兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
兩子稱多錦囊傍身 「大家不用擔心」
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
現疲態需攙扶 記者會兩子代答
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
小股東收禮 銀包朱古力有寓意
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
處世六字真言：“止、定、靜、安、慮、得”
晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢
晚期病人簽紙拒急救 救護現須按例照救 「預設醫療指示」研就立法諮詢
冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒
冀設指示免子女爭拗 富翁「無病痛」遭拒
「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難
「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難
丁權案上訴期限延至7月 鄉議局如期提出
丁權案上訴期限延至7月 鄉議局如期提出
清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？
清潔工垃圾槽墮斃 上司：員工自行通槽 「好叻會用棍解決」 死因裁判官：你點管理？
馮永業：今日回看 有潛在利益衝突
馮永業：今日回看 有潛在利益衝突
控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意
控方：曾與陳婉玉立會同場 馮：沒留意
美警告香港：勿讓載伊朗石油油輪停泊
美警告香港：勿讓載伊朗石油油輪停泊
墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進
墮貴金屬騙局 內地漢請願遇襲 警拘13男 反黑組跟進
趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免
趙金卿「領事車」剷行人路 大狀：或享豁免
挖姊眼智障婦判入青山半年
挖姊眼智障婦判入青山半年
智商1歲多 兩姊以為中度智障
智商1歲多 兩姊以為中度智障
8歲女曠課3月 社工登門揭獨留家
8歲女曠課3月 社工登門揭獨留家
副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人
副康文署長吳志華任故宮館館長 8月履新 陳智思讚「最大強項」是港人
話你知﹕建館林鄭「左右手」 為星光大道爭議解畫
話你知﹕建館林鄭「左右手」 為星光大道爭議解畫
同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」
同志首覆核婚姻制度 指成異性戀「私人會所」
洗錢10億 內地女商人囚5年
洗錢10億 內地女商人囚5年
唯一被囚港生學運領袖姚勇戰唏噓：年輕生命下注 一場必輸賭博
唯一被囚港生學運領袖姚勇戰唏噓：年輕生命下注 一場必輸賭博
憶戰友文江平 同負叛徒罵名
憶戰友文江平 同負叛徒罵名
言論封鎖徹底 打壓民間紀念 內地90後大多不知六四
言論封鎖徹底 打壓民間紀念 內地90後大多不知六四
秋後算帳 秘密通緝知識分子
秋後算帳 秘密通緝知識分子
三十年前今日 全球炎黃子孫盛大遊行 港再創壯舉150萬人參加
三十年前今日 全球炎黃子孫盛大遊行 港再創壯舉150萬人參加
西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅
西鐵研伸延屯門泳池設站 上蓋發展公私營住宅
居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止
居屋首推網上申請 閒置兩分鐘終止
科企落戶香港開發熱成像產品
科企落戶香港開發熱成像產品
科學園相關公司增 升級傳感器實驗室
科學園相關公司增 升級傳感器實驗室
禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題
禮頓：7%鋼筋沒抽驗 不涉安全問題
政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面
政府推「組裝合成」 擬寬免6%樓面
瑪麗種豆斷針 製造商無回應
瑪麗種豆斷針 製造商無回應
尊子漫畫
尊子漫畫
龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場
龍舟嘉年華增美食攤位 有亞運得獎隊落場
鄉局兩副主席 至少5人爭 劉業強：競爭過後一團和氣
鄉局兩副主席 至少5人爭 劉業強：競爭過後一團和氣
美芬：從表情睇到 領事盼審例順利
美芬：從表情睇到 領事盼審例順利
人力拖電纜行山路 駁通隱世客家村
人力拖電纜行山路 駁通隱世客家村
田二少清潔龍 扮陳偉霆講英文
田二少清潔龍 扮陳偉霆講英文
「西環拆天」之後 提示主席咪收音
「西環拆天」之後 提示主席咪收音