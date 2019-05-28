天安門母親：維園燭光 年年鼓舞人心

致函領導提訴求 換來「只有監視」

天安門母親形成於1989年六四事件過後不久，最初成員包括丁子霖、張先玲、尤維潔。隨着難屬的自願加入，成員最多時一度近200人。時間推移，其中很多人逐年老去甚至離世，現今只餘下126人。這個群體也由當初的互相安慰，轉為有意識地尋訪同難者。經多年艱難尋訪，天安門母親至今蒐集並整理了共202名受害人資料。

去年12月，趕在六四30周年官方監控加緊之前，尤維潔與另一名天安門母親成員張彥秋低調離京南下，重訪鄭州、武漢和成都的多個難屬家庭。她們拍攝記錄難屬的心底話，希望再透過網絡傳播出去，「讓所有人都知道，還原這個真相」。這是尤維潔對30周年的紀念。

今年3月，天安門母親發表長文並致中國國家領導人的公開信，重申「真相、賠償、問責」3項訴求，希望當局為六四受難者及八九運動正名。天安門母親自1995年起向歷屆領導人致聯署公開信，但按尤維潔的話來說，官方對難屬「只有監視」，從未有過其他任何關注，「至少（表現出）一種安撫之心也能讓我們接受一點，但完全看不到。我們很希望跟政府對話，至少有個接觸」。

尤維潔在六四中失去丈夫楊明湖，他當時是中國貿易促進委員會專利部職員，因擔心學生安危，1989年6月4日凌晨離家前往天安門廣場，在長安街被戒嚴部隊開槍射中重傷，送院搶救兩日後不治，遺下尤與5歲的兒子。

對於爭取平反六四，尤維潔說，難屬一直是抱着希望的，大家首先是公民，有權利對六四慘案發表看法，不會因打壓而放棄。她又說，雖然覺得自己可能看不到六四平反的一天，但還是會繼續做，自己只是做了公民應做的所有事情，對得起自己的良心。

理解港人「無力感」 盼勿放棄

尤維潔說外界的支持與關注，也是他們堅持的重要因素。她表示很理解香港有年輕人覺得每年的維園六四燭光集會沒有作用，「但那些燭光的照片，每年我們難屬都在聚會上一起看，非常鼓舞人心」。她希望香港年輕人不要放棄，「在歷史的長河上，譴責六四（鎮壓）的作用是很大的，子孫後代都不會忘記」。

採訪時，正值北京舉行「亞洲文明對話大會」前夕，尤維潔說收到消息有監視人員很快要「上崗」，「這就是一個不文明的舉動」。每年六四前的幾個月，官方對難屬的監視都必定加強，「這不是民主社會應有的狀態。我真的很遺憾，生活在這種狀態下」。不過尤維潔也表示，現在官方的態度也有一些改變，至少語言比以前文明一些，可以溝通。對於電話受訪疑正在被監聽，她堅定地說，「我（現在）的談話就是想讓政府聽到我的心聲。」