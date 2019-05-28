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單腿走抗爭路 六四倖存齊志勇：有種責任 說出真相

【明報專訊】「我是八九六四的倖存者傷殘者，我有責任和不可推卸的使命，說出真相，拒絕遺忘。」齊志勇是六四事件中被解放軍戒嚴部隊槍擊受傷的北京市民，他當年是一名建築工人，卻全程參與了學生在天安門爭取民主的運動。他在六四事件後，成為「天安門母親」群體的一員，近年又參與由高智晟律師發起的民間維權全國性的接力絕食活動，並擔任義工聯繫人，成為內地維穩的重要目標。不過他仍表示：「天安門那裏有血腥味，但是為了紀念，我還想去一趟。」

明報記者

本報記者採訪齊志勇當日，他剛去完醫院，說「我的唯一一條好腿麻木，等我休息一會兒」，隨後又說，「我是30年一條腿走路，30年艱難地熬過來了」。在六四中槍後，他被送往醫院，搶救時輸血感染丙型肝炎病毒，至今全身是病，包括高血壓、心臟病、丙肝及腎衰竭，這令他每周要3次去北京佑安醫院洗腎。不過他笑稱，「我就是心態好，又有個好老婆伺候我。」也讚老婆說，「她是山東人，特勤快……」

拒收掩口費 敏感日子被軟禁

1989年6月4日凌晨，當年33歲的齊志勇在西單六部口附近被解放軍戒嚴部隊槍擊，之後左腿截肢，不得不靠做小買賣為生。齊志勇事後轉述其所在建築公司領導的話，「他們願意給我10萬元的一次性賠償，只要我願意承認我腿上的傷是工傷導致的」。他當下拒絕了單位的賠款，因為他不願意隱瞞他是在六四時被政府軍隊開槍打中而殘廢的事實。

為了爭取當局公開六四真相，他加入「天安門母親」，並積極參與殘疾人維權，「我雖然病重，絕不放棄抗爭」。齊志勇說，快到六四30年，北京的氣氛又開始很緊張，對他的監控又開始了。他說：「每逢北京召開大會小會，又或是六四、國慶這些敏感的日子，我就被軟禁在家限制自由，有時還要暫時離開北京。5月15日是我的生日，因為北京要開亞洲文明對話大會，我今年的生日又不能自主過了。」

信主解鬱 所屬教會被打壓

齊志勇在2003年受洗成為基督徒，他說八九民運圈裏的人過往都去北京的一個教會，教會牧師也是當年參加過八九民運的大學生，之後還坐過牢。「有一次我被國保打了，他們都來看我，他們為我禱告，我的傷痛和內心的憤怒消失了，有一種愛、一種理解，後來我去聚會，就信主受洗了。」

對於信主，他不認為是逃避現實，「信主的過程很喜樂，讓我對中共的憤怒都化為了力量，缺少了許多盲目的抗爭，這種形式的轉變，讓神靈保祐了我，所以我堅守到現在」。不過他所屬家庭教會經過當局的多次打壓，和北京許許多多的教會一樣，已經不再存在了。

這令他有時也會陷入一種矛盾之中，他在採訪中多次表明「我就是一名普通市民而已」，「我這人有自知之明，有時我也很悲觀，比很多人都比不了」。他說，在以前受傷的大學生 ，許多人出國了，做他們喜歡做的事情，而自己則艱難地生活。

接力絕食撐維權 「眼中不止六四」

齊志勇說，他在2006年參加由高智晟律師發起的接力絕食活動，以抗議中國各地連續出現的非法毆打和逼害維權公民的事件。齊志勇擔任義工聯繫人，由高智晟律師絕食48小時開始，胡佳和他接力第二棒48小時。他也參與一些傷殘人士的維權活動，但他訴苦說，參與這些活動受到天安門母親群體的批評。

齊志勇說，丁子霖是天安門母親發起人，以前丁每周都來探望他，但自從他參與了其他的維權活動後，天安門母親的成員「說我不務正業，參與其他的事情太多，不是專一為六四抗爭」。齊志勇認為，只要是對推動中國民主有益的事情，他都會盡自己的能力去做，「必須堅守信念，看到天亮！」

六四事件30周年之際，齊志勇稱最近想去天安門廣場拍一張照片，「我不想去天安門，那裏有血腥味，但是為了紀念，我還想去一趟」。不過他也說，在這樣的敏感日子，不知道這個願望能不能達成。到截稿前，齊志勇發來一張警車的照片，稱已有人在他家門前站崗了。

相關字詞﹕六四30年 天安門廣場 高智晟 天安門母親 六四30周年 槍傷 市民 齊志勇

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