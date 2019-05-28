男子三門仔夜潛捉蟹溺斃

27歲死者姓詹，據悉任職地盤工，與父母同住元朗新圍村，愛好釣魚及潛水等戶外活動。詹被救起時已明顯死亡，他身穿深色短衫褲，雙手戴着黃色手套，雙腳套有潛水襪。在場等候親友一度對屍哭呼「醒呀」，一名女親人因情緒激動不適，需由救護車送院檢查。

疑遇水流氣力不繼釀禍

事發於前晚深夜，詹與數名友人到三門仔沙欄路對開石灘浮潛捉蟹。現場消息稱，當時突然有水流湧出大海，眾人隨水流漂浮，詹疑氣力不繼遇溺，友人發現他失蹤後高呼求救，有人之後登岸報警。

消防接報派出蛙人潛水搜救，飛行服務隊直升機亦奉召到場，利用射燈在上空盤旋搜索，親友接獲警方通知，紛紛到場了解，經過一夜搜救仍未有發現。有親友昨早帶備香燭冥鏹到場拜祭。至昨午4時，消防蛙人在水中撈起事主，抬返岸邊，證實他已死亡。警方將案列作「發現屍體」。

一名在涉事石灘游泳20年的村民說，該處在假日常見有人嬉水，晚上亦有人捉蟹，但海牀落差大和有淤泥，若不熟悉地形，會有一定危險。

水底有淤泥 專家：應穿助浮衣

潛水歷險會課程總監區紹堅稱，大尾督一帶水域有蟹、蜆等海產，吸引市民前往捕捉。他又說，夜潛時因環境昏暗，危險較大，如在泥灘或石灘夜潛，水底可能有淤泥，誤踏或會「泥足深陷」，當潮水湧至時會難以脫身而遇溺，建議浮潛時應穿上助浮衣及有教練陪同，並準備快艇作支援，以策萬全。