抗藥惡菌CPE個案倍升 專家：每年數宗無藥可治 部分死亡

產碳青霉烯酶腸道桿菌（CPE）能對抗最少6種強效抗生素。醫管局為疑帶抗藥惡菌的入院病人篩查，2018年化驗的腸道桿菌中，0.07%是CPE，高於2017年的0.04%，比率為最少5年新高。驗出的CPE個案由2011年19宗，升至2017年473宗，至2018年再倍增至972宗（見圖）。

宗數8年新高 九成人無病徵

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，去年91%CPE個案屬無病徵，經篩查發現，估計數字上升因篩查增加；亦可能反映社區有人帶CPE但無病徵，成為隱形帶菌者，透過口糞接觸人傳人，社區傳播風險高。他說，生肉亦可能帶CPE，接觸生肉和進食未經煮熟肉類有感染風險。CPE可引起尿道炎、傷口感染、敗血症等，目前仍有「粘桿菌素（Colistin）」等兩三種抗生素可治，但賴擔心若感染和抗生素使用一直上升，CPE或變無藥可醫。

賴又說，院內傳播風險隨感染上升而增加，目前CPE個案不論有無病徵，都在單獨病房隔離，直至不再驗出CPE，醫院亦為接觸者化驗。醫管局去年10月引入新快速測試，將檢測時間由以往三四日減至半小時至一小時，能加快隔離感染者、追蹤接觸者和消毒。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，目前已有零星CPE和「耐多藥綠膿假單胞菌」（MRPA）感染個案無抗生素可治療，每年約數宗，部分曾移植器官或化療病人感染後身亡，醫生只能盡量防止惡菌入血。

何栢良：防控關鍵乃改善醫院擠迫

他說，英國「耐藥性金黃葡萄球菌」（MRSA）入血個案由2007年約6400宗大減至2017年約800宗，是因轉用防菌牀簾並定期更換、病人出院後清洗牀頭櫃、加強巡查感染控制遵從性等，反觀本港同類個案由2013年約700宗升至去年800多宗，認為與醫院環境愈趨擠迫有關，又指控制惡菌關鍵非抗生素，而是改善擠迫、置換硬件，亦應加強病人和家屬手部衛生教育。