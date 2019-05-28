乘客喝止 拍下照片 醫生涉巴士非禮女生

認人手續未能認出被告

報稱任職醫生被告劉嘉駿（26歲）否認一項非禮罪，控罪指他於2017年9月25日，在98S九巴車廂非禮15歲女子X。控辯雙方承認事實指出，在2018年7月認人手續中，事主稱非禮她的男子不在列隊內，男乘客亦未能認出該男子。

事主昨出庭作供，庭上播放早前的錄影會面。她供稱，當日乘坐巴士上層最後排的5人座位最左邊，不久後一名戴眼鏡、體型偏瘦男子坐在身旁。事主欲下車時，希望男子騰出位置讓她通過，並說「唔該借借」；他「縮一縮腳」，事主經過其前面，感覺男子伸手入其裙內，隔着打底褲揑其臀部一下。

事主形容自己反應遲鈍「唔知咩事」，男乘客見狀喝止他道「人哋係學生妹，你咁樣嘅，大家小心啲佢」，又問她需否報警，惟她趕着返學便下車，沒有報警。事主被盤問時稱起初不知該男子是否故意觸摸她，其後回想他有用力揑她，故在數日後報警。

目擊男乘客拍攝該男子低頭閉目的照片，相中男子穿深藍色和白色間條上衣、米白色短褲，承認事實指警方在被告家中檢取到相似衣物。裁判官押後至6月26日續審。

【案件編號：KCCC165/19】