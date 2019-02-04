12新「走光黑點」 透明窗九巴高鐵站上榜 議員倡加磨砂貼紙 學者促培養建築業性別意識

民建聯公布的走光黑點中，11個涉透明玻璃圍欄、樓梯及扶手電梯等，包括3月推出的新設計九巴、高鐵西九龍站B1層離港大堂上方細圓點玻璃圍欄，而北角長康街的星巴克則在落地玻璃前放了一排座位，亦成為黑點。

九巴：為納更多光線減意外

港鐵：探討加更多貼紙

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆表示委員會已去信九巴表達關注，惟對方回覆稱新設計容許更多光線照入車廂，讓乘客看清梯級，減少意外發生；她批評新設計是「叫女士不要再到巴士上層」。

葛珮帆又稱，高鐵西九龍站玻璃上的圓點疏落，質疑其遮擋視線的效果。她認為，西九站及戲曲中心屬大型建設，設計有大量透明玻璃圍欄及扶手電梯，反映政府在審批大型建築設計時未有顧及不同性別使用者需要。

九巴回覆稱，九巴引入新款巴士均經過嚴格安全及車型檢查，並獲運輸署批准；此型號的巴士亦在多個國際城市投入服務多年；九巴尊重不同性別使用者的權益，會聆聽乘客意見，優化巴士設計和車廂設施。

領展朗豪坊：加強巡邏

港鐵表示高鐵西九龍站的主要玻璃牆身已貼上磨砂圓點，以減玻璃透明度；他們繼續探討加貼更多不透明貼紙的可行性。西九文化區管理局回覆稱，戲曲中心開幕前已考慮到玻璃扶手電梯設計問題，已在2樓通往4樓大劇院之間的扶手電梯貼上磨砂玻璃貼紙；局方會適時檢討設施，有需要會改善。

領展、柏寧酒店及星巴克回覆時均稱會審視場所設施，需要時會改善，如貼上磨砂膠紙；領展及朗豪坊稱會加強巡邏，如發現不法行為會即報警。

學者倡建築課程增性別元素

中文大學香港亞太研究所性別研究中心聯席主任碧樺依認為，過去香港較少以性別角度探討建築，又認為玻璃加上磨砂貼紙等只是補救措施，外人亦難以評論，因涉及美學及建築學的專業意見；長遠而言，需要培養建築界專業人士的性別敏感度。她舉例，就香港的廁所設計，無論男女廁都不應用反光地板。她認為可以在建築課程加入性別元素，令將來的業界人士有相關意識。