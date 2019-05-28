紀錄缺失 檢查工序問題範圍不清晰

禮頓稱巡查後太忙沒交紀錄

Pennicott說，其中一個「不清晰」是連接隧道工程多次出現施工問題，委員會主席夏正民亦在庭上質疑，「如鋼筋與螺絲帽並無接駁，應該會很明顯可以見到」，那麼為何禮頓在巡查時沒有發現？再加上大部分工程檢查紀錄缺失，Pennicott說委員會無法掌握當時工地巡查程序，「到底有幾多個『關鍵檢查點』也不清楚」。

「關鍵檢查點」指在某一區域做關鍵工程時，港鐵及其承建商需要驗收，要處理「檢查及測量申請表格」（RISC表格）。根據過往聆訊中提及，擴建月台的「關鍵檢查點」，一為鋼筋接合、準備及固定工程，另一個是在澆灌混凝土前。不過，Pennicott引述總承建商禮頓的說法，指其人員有做工地巡查，只是因「太忙（too busy）」，而遲交或沒有呈交相關紀錄。

政府代表資深大律師許偉強表示，政府在去年底至今年初，始陸續接獲港鐵通知，隧道及停車處有大量工程紀錄缺失，「到底不見了多少份RISC表格仍是未知」；另一「未知」則是隧道內有問題的鋼筋接駁「範圍有多廣泛」。