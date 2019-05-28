螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆

今次聆訊調查範圍，重點之一是北面隧道接縫位（stitch joints）施工問題，昨日委員會及紮鐵分判商永光的開庭陳辭，亦多環繞相關內容。委員會代表資深大律師Ian Pennicott說，港鐵自2017年起，多次因北面隧道滲水及裂縫問題（見圖），向總承建商禮頓發出「不合格報告」，其後更發現接縫位內，有鋼筋未有駁入螺絲帽，因此要求禮頓修補。

金門禮頓多次開會論及物料匹配

Pennicott表示，由禮頓（合約編號1112）負責建設的北面隧道，其中一段需與金門基利（合約編號1111）興建的隧道連接，禮頓需將寬約3米的接縫位（stitch joints）填補，惟其採用由人和科技提供的鋼筋，是圓柱形螺絲頭，與金門用的Lenton錐形螺絲帽不相符。Pennicott指有證供顯示，禮頓施工前、即2014至2016年間，曾與金門多次開會，曾討論物料接駁是否匹配問題，他質疑若禮頓事前知情，為何問題最終仍會發生。

禮頓指手工差 永光反駁物料問題

紮鐵分判商永光代表大律師蔡一鳴引述永光吳姓地盤管工與禮頓黎姓工程師對話，吳指螺絲頭與螺絲帽類型不同，「夾硬最多扭入兩三個圈（螺絲紋）」，黎卻叫他「有幾入扭幾入」，二人亦是聆訊證人，最快今周出庭。蔡說，工程物料由承建商禮頓提供，永光只是分判商「無話事權」。蔡一鳴引述來自港鐵工程師的證供，亦支持永光說法，批評禮頓未有與港鐵商量問題，又指禮頓有責任為分判商提供適合建築物料。

蔡說，永光知道完成紮鐵後需要通過檢查，因此永光無理由要做得差，「如果接駁不達標，重做費用要由永光負責」，「除非負責檢查的人（指禮頓）知情和同意」。蔡其後展出禮頓與永光多封電郵，內容指禮頓曾因北面連接隧道滲水問題，指問題是因永光手工差導致，向永光追討4000萬元修補費用，但永光當時反駁禮頓說法不合理，因建築物料鋼筋均由禮頓提供，而永光亦曾反映物料有問題，惟不獲禮頓理會。聆訊今續，將由禮頓及港鐵代表陳辭。