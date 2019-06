螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆

【明報專訊】沙中線紅磡站獨立調查委員會擴大調查範圍後,首日開展正式聆訊,庭上披露車站北面連接隧道的施工問題,包括鋼筋未有接駁螺絲帽,導致滲水、石屎有裂縫等。負責該處紮鐵工程的分判商永光在陳辭中稱,永光在施工時曾提醒總承建商禮頓,指禮頓提供的鋼筋螺絲頭是圓柱形,但接駁位的螺絲帽是錐形,難以將兩者接合,惟指禮頓工程師卻叫工人「照扭」,稱「(螺絲頭)有幾入扭幾入,難道這道牆會因而塌下嗎?(It's not as if the wall would collapse?)」