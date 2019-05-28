葉劉：有領事感政府不重視外商意見

外交部：已向干預內政國家交涉

另外，歐盟駐港澳辦事處和成員國代表，上周五（24日）向特首林鄭月娥提出外交照會，重申對修例的關注。在北京，外交部發言人陸慷昨在例行記者會上回應稱，港府根據現實需要作出完善法律體制的決定，無可非議，一些國家或政府將議題政治化、做文章，已經明顯干涉中國內政，外交部已向有關國家提出交涉，要求它們不要染指香港內部事務。

昨出席立法會午宴的駐港總領事，包括德國的林文禮（Dieter Lamlé）和美國的唐偉康等，歐盟駐港澳辦事處主任卡諾（Carmen Cano）亦有赴會，三人離場時均拒評論修例。午宴筵開5席，據了解領事席上較少討論修例，主要在午宴前與議員簡單交流。

公民黨郭榮鏗表示，多國代表主動向他提及修例問題和表達關注，同時希望政府作廣泛諮詢。他續稱，不少西方國家領事向他表示，正進一步向自己國家的外交部尋求指示，考慮下一步行動，包括需否提出外交照會或改變與香港的雙邊關係等。該黨譚文豪說，有領事向他表達擔心修例後「銅鑼灣書店」事件會重演。據了解，日本和新西蘭代表曾向個別民主派議員表示，不接受香港移交其國民到中國內地受審。

李慧琼稱有領事撐修例

民建聯主席李慧琼稱，有領事明確向她表達支持修例，認為國際社會交流密切下，應該一同打擊嚴重罪行，但她說不便披露是哪國領事支持修例。她稱有領事關注修例影響，自己已向對方表示，立法會保安事務委員會將召開特別會議討論修例，彌補修例未經法案委員會審議的不足，若外國政府有意見，可提交政府或立法會。