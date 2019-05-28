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泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所

【明報專訊】《逃犯條例》修例引起廣泛爭議，民主派25名立法會議員昨日向特首林鄭月娥發公開信，邀請對方與民主黨涂謹申一對一就修例議題作電視公開辯論，稱希望對方能鼓起勇氣，面對港人和國際聲音。行政長官辦公室昨向議員回信，未有答允出席，稱若議員希望務實討論修例，「立法會仍然是最合適的場所」。

涂謹申轟反映不欲聽民意

涂謹申批評林鄭放棄了向市民解釋修例的大好機會，同時反映她根本不打算聆聽港人意見，不將市民利益放在眼內，認為政府既然一直說市民因未詳細了解修例內容而反對，特首更應出席辯論直接向市民解釋，而非選擇性地與個別團體「閉門推銷」。

建制派普遍反對泛民提出與特首辯論的建議。工聯會黃國健形容民主派「司馬昭之心路人皆見」，是想透過與特首辯論引起公眾注意，「炒熱」事件催谷市民上街遊行。他強調民主派若希望討論修例，早應在法案委員會階段討論，而林鄭月娥此前在立法會答問環節已回應議員有關修例的提問，立法會之後亦會開會討論，沒必要舉行特首辯論。

建制批泛民「出風頭」谷遊行

新民黨葉劉淑儀批評民主派是「想出風頭、抬高自己」，認為一對一辯論時間有限，難以問到細節。

過去特首曾蔭權曾就政改議題與民主派一對一公開辯論（見另稿）。民主派會議召集人毛孟靜昨日形容，修訂逃犯條例引起的爭議較政改「有過之而無不及」，令港人和國際社會非常憂慮，強調林鄭月娥應親身出席辯論，不應派其他官員上場，辯論時間和地點「悉隨（林太）尊便」，模式如何待對方答允出席後再商討，但民主派希望在6月9日反修例遊行前舉行。

特首辦：全力回應議員提問

公民黨黨魁楊岳橋稱，泛民的建議是希望林鄭月娥能「擺事實、講道理」，他看不到對方有任何原因要迴避，若對方拒赴辯論，只反映政府躲在建制派背後，拒絕在港人和全世界面前「講清講楚」。

特首辦昨表示，若議員希望務實討論修例，「立法會仍然是最合適的場所」，官員將在立法會保安事務委員會5月31日加開的特別會議，「全力配合」回應議員提問和建議，政府團隊亦會繼續以不同方式，向香港社會各界以至海外人士解說修例，以進一步消除疑慮。

相關字詞﹕涂謹申 民主派 林鄭月娥 逃犯條例

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