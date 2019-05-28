不信任陳健波動議 財會否決

批反對明日大嶼者「千古罪人」

民主黨林卓廷認為，陳健波作為財委會主席，卻以「千古罪人」道德批判反對項目的議員，予人不公正主持觀感；公民黨楊岳橋表示，做主席應公正持平，歷史罪人應由後人書寫，「憑什麼做主席就指反對者為罪人？」

多名建制派議員為陳健波護航，經民聯梁美芬稱，議員對議題定有個人判斷及立場，若不滿政府官員答覆，大可投反對票，不應無了期重複提問。工聯會麥美娟稱，陳健波亦常批評官員答問題「兜圈」，不認為他主持會議偏頗。

建制派在發言期間，趁機批評民主黨涂謹申主持《逃犯條例》法案委員會，工聯會郭偉強指涂在主持會議前已表明反對修例立場，結果兩次會議都無法選出主席，但民主派對此卻雙重標準；民建聯何俊賢反問，要令市民覺得偏頗、濫權，「怎會及得上涂謹申？」