港聞

港聞一

下一篇 上一篇

不信任陳健波動議 財會否決

【明報專訊】特首林鄭月娥去年在《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，其後立法會財委會主席陳健波稱預計10多小時便可完成審議，又稱反對的議員為「千古罪人」。公民黨郭家麒隨後向他提出不信任動議，昨日財委會舉行特別會議處理。郭家麒批評陳健波作為主席，把關公帑責無旁貸，其言論卻是「皇帝唔急太監急」，在政府未提出「劃線」前已限時；陳健波反駁指財會以外時間亦要履行議員應有責任、提出意見，「尤其大是大非、對港影響深遠的事」。議案最終以19票贊成、39票反對被否決。

批反對明日大嶼者「千古罪人」

民主黨林卓廷認為，陳健波作為財委會主席，卻以「千古罪人」道德批判反對項目的議員，予人不公正主持觀感；公民黨楊岳橋表示，做主席應公正持平，歷史罪人應由後人書寫，「憑什麼做主席就指反對者為罪人？」

多名建制派議員為陳健波護航，經民聯梁美芬稱，議員對議題定有個人判斷及立場，若不滿政府官員答覆，大可投反對票，不應無了期重複提問。工聯會麥美娟稱，陳健波亦常批評官員答問題「兜圈」，不認為他主持會議偏頗。

建制派在發言期間，趁機批評民主黨涂謹申主持《逃犯條例》法案委員會，工聯會郭偉強指涂在主持會議前已表明反對修例立場，結果兩次會議都無法選出主席，但民主派對此卻雙重標準；民建聯何俊賢反問，要令市民覺得偏頗、濫權，「怎會及得上涂謹申？」

相關字詞﹕不信任動議 財委會 建制派 楊岳橋 民主派 明日大嶼 民主黨 逃犯條例

上 / 下一篇新聞

馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」
馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」
首助陳炒樓即賺百萬 一半作「謝禮」
首助陳炒樓即賺百萬 一半作「謝禮」
稱至拍拖仍不知陳為直升機公司董事
稱至拍拖仍不知陳為直升機公司董事
欠債燒炭險累妻兒 廉署前人員認虐兒
欠債燒炭險累妻兒 廉署前人員認虐兒
自親女9歲起強姦非禮 父囚16年
自親女9歲起強姦非禮 父囚16年
的士落斜失控剷安全島 10傷2命危 司機稱煞車掣失靈 原定今日年檢
的士落斜失控剷安全島 10傷2命危 司機稱煞車掣失靈 原定今日年檢
污水潑車輪或損制動系統
污水潑車輪或損制動系統
出事路段「頗斜」 專家：長踩腳掣易失靈
出事路段「頗斜」 專家：長踩腳掣易失靈
數碼港擴建 海濱公共空間不減反增
數碼港擴建 海濱公共空間不減反增
專欄﹕擁抱中國？不為還是不能／文：章濤
專欄﹕擁抱中國？不為還是不能／文：章濤
泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所
泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所
2010年政改辯論 曾蔭權遭余若薇「壓倒」
2010年政改辯論 曾蔭權遭余若薇「壓倒」
葉劉：有領事感政府不重視外商意見
葉劉：有領事感政府不重視外商意見
總商會再晤李家超 稱支持草案原則 提3建議
總商會再晤李家超 稱支持草案原則 提3建議
螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆
螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆
紀錄缺失 檢查工序問題範圍不清晰
紀錄缺失 檢查工序問題範圍不清晰
團體要求沙中線盡量通車勿飛站
團體要求沙中線盡量通車勿飛站
12新「走光黑點」 透明窗九巴高鐵站上榜 議員倡加磨砂貼紙 學者促培養建築業性別意識
12新「走光黑點」 透明窗九巴高鐵站上榜 議員倡加磨砂貼紙 學者促培養建築業性別意識
內地客：應增道德規範 而非控制衣著
內地客：應增道德規範 而非控制衣著
乘客喝止 拍下照片 醫生涉巴士非禮女生
乘客喝止 拍下照片 醫生涉巴士非禮女生
抗藥惡菌CPE個案倍升 專家：每年數宗無藥可治 部分死亡
抗藥惡菌CPE個案倍升 專家：每年數宗無藥可治 部分死亡
強效抗生素處方 一成評「不合適」
強效抗生素處方 一成評「不合適」
男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
單腿走抗爭路 六四倖存齊志勇：有種責任 說出真相
單腿走抗爭路 六四倖存齊志勇：有種責任 說出真相
天安門母親：維園燭光 年年鼓舞人心
天安門母親：維園燭光 年年鼓舞人心
六四一二﹕不顧戒嚴令 民眾擋軍隊進京城
六四一二﹕不顧戒嚴令 民眾擋軍隊進京城
三十年前今日﹕民主歌聲馬拉松籌款 支援京生學運
三十年前今日﹕民主歌聲馬拉松籌款 支援京生學運
尊子漫畫
尊子漫畫
美芬問德領事：要更多暴動疑犯？ 「對方話希望我係講笑」
美芬問德領事：要更多暴動疑犯？ 「對方話希望我係講笑」
新東退黨白鴿組「區政聯盟」
新東退黨白鴿組「區政聯盟」
家臻爭取芭蕉扇 健民練跑全馬
家臻爭取芭蕉扇 健民練跑全馬
謝偉俊：譚文豪好戀我
謝偉俊：譚文豪好戀我
安眠樹下 道風山流產胎墓園啓用
安眠樹下 道風山流產胎墓園啓用
康城電影周11月攻港
康城電影周11月攻港