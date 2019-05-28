港聞
章濤 財科暗戰

港聞一

下一篇 上一篇

專欄﹕擁抱中國？不為還是不能／文：章濤

【明報專訊】近日讀到一則報道，指「移民」二字在上月的香港Google搜尋熱度為100，是2004年有紀錄以來的最高點。

環顧身邊，近年確實有不少科技界的朋友都萌生移民、到外地發展的念頭。有人馬上會認為，是因為這班港產IT人接受不了中港融合、本土意識作祟，否則不可能在內地大推優惠政策、硬件配套的前提下，依然不為所動，甚至要遠走他方；我覺得，要上升至政治層面或許太遠，這群IT人之所以沒有如一般人一樣對內地的機遇趨之若鶩，可能只是在工具應用上的不習慣，又或者更準確的，在技術上不可行。

慣用西方工具 重學成本大

對一個港產IT人而言，不論是從事技術開發、科網產品或服務、網絡基建等，習慣上都會應用Google或其他西方工具，但正正是這一個起步點，決定了香港IT人與內地精英的萬丈距離。

香港科網公司要到內地發展，可粗略劃分成兩種方向︰一是聘請內地人才，分擔現行架構中的部分工作；二是在內地設基地，發展中國市場。就前者而言，香港內地所用的溝通工具各有不同；假如是發展內地市場的話，少不免會有一堆推廣宣傳，但香港人慣用的根本不會奏效，結果唯有另外多準備一套內容，結果當初為節省成本、技術交流、開發商機等而做的事，未見成效，已經要付出極大的成本代價。

有人會質疑，內地網絡科技發展蓬勃，阿里雲、騰訊雲等工具也不輸給外國品牌，不也是一個解決以上問題的方法嗎？是或不是，但唯一確定的，就是本來用西方工具的網絡基建根本不可能隨便換走，所以「進軍中國」，意味着的是要多花一筆成本在內地重新再架構一套系統，要一班慣用外國工具、接受西方價值的IT人重新摸索，由頭學起，箇中成本之大，可能比金錢投入更為驚人；一句到尾，就是因為網絡世界其實絕不如我們想像中一樣無邊無界、自由自在。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

相關字詞﹕章濤 財科暗戰 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」
馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」
首助陳炒樓即賺百萬 一半作「謝禮」
首助陳炒樓即賺百萬 一半作「謝禮」
稱至拍拖仍不知陳為直升機公司董事
稱至拍拖仍不知陳為直升機公司董事
欠債燒炭險累妻兒 廉署前人員認虐兒
欠債燒炭險累妻兒 廉署前人員認虐兒
自親女9歲起強姦非禮 父囚16年
自親女9歲起強姦非禮 父囚16年
的士落斜失控剷安全島 10傷2命危 司機稱煞車掣失靈 原定今日年檢
的士落斜失控剷安全島 10傷2命危 司機稱煞車掣失靈 原定今日年檢
污水潑車輪或損制動系統
污水潑車輪或損制動系統
出事路段「頗斜」 專家：長踩腳掣易失靈
出事路段「頗斜」 專家：長踩腳掣易失靈
數碼港擴建 海濱公共空間不減反增
數碼港擴建 海濱公共空間不減反增
不信任陳健波動議 財會否決
不信任陳健波動議 財會否決
泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所
泛民邀電視辯論修例 林鄭拒絕 特首辦：立會是最合適場所
2010年政改辯論 曾蔭權遭余若薇「壓倒」
2010年政改辯論 曾蔭權遭余若薇「壓倒」
葉劉：有領事感政府不重視外商意見
葉劉：有領事感政府不重視外商意見
總商會再晤李家超 稱支持草案原則 提3建議
總商會再晤李家超 稱支持草案原則 提3建議
螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆
螺帽形狀不符 分判：禮頓叫「有幾入扭幾入」 引述禮頓工程師：不會塌牆
紀錄缺失 檢查工序問題範圍不清晰
紀錄缺失 檢查工序問題範圍不清晰
團體要求沙中線盡量通車勿飛站
團體要求沙中線盡量通車勿飛站
12新「走光黑點」 透明窗九巴高鐵站上榜 議員倡加磨砂貼紙 學者促培養建築業性別意識
12新「走光黑點」 透明窗九巴高鐵站上榜 議員倡加磨砂貼紙 學者促培養建築業性別意識
內地客：應增道德規範 而非控制衣著
內地客：應增道德規範 而非控制衣著
乘客喝止 拍下照片 醫生涉巴士非禮女生
乘客喝止 拍下照片 醫生涉巴士非禮女生
抗藥惡菌CPE個案倍升 專家：每年數宗無藥可治 部分死亡
抗藥惡菌CPE個案倍升 專家：每年數宗無藥可治 部分死亡
強效抗生素處方 一成評「不合適」
強效抗生素處方 一成評「不合適」
男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
單腿走抗爭路 六四倖存齊志勇：有種責任 說出真相
單腿走抗爭路 六四倖存齊志勇：有種責任 說出真相
天安門母親：維園燭光 年年鼓舞人心
天安門母親：維園燭光 年年鼓舞人心
六四一二﹕不顧戒嚴令 民眾擋軍隊進京城
六四一二﹕不顧戒嚴令 民眾擋軍隊進京城
三十年前今日﹕民主歌聲馬拉松籌款 支援京生學運
三十年前今日﹕民主歌聲馬拉松籌款 支援京生學運
尊子漫畫
尊子漫畫
美芬問德領事：要更多暴動疑犯？ 「對方話希望我係講笑」
美芬問德領事：要更多暴動疑犯？ 「對方話希望我係講笑」
新東退黨白鴿組「區政聯盟」
新東退黨白鴿組「區政聯盟」
家臻爭取芭蕉扇 健民練跑全馬
家臻爭取芭蕉扇 健民練跑全馬
謝偉俊：譚文豪好戀我
謝偉俊：譚文豪好戀我
安眠樹下 道風山流產胎墓園啓用
安眠樹下 道風山流產胎墓園啓用
康城電影周11月攻港
康城電影周11月攻港