專欄﹕擁抱中國？不為還是不能／文：章濤

環顧身邊，近年確實有不少科技界的朋友都萌生移民、到外地發展的念頭。有人馬上會認為，是因為這班港產IT人接受不了中港融合、本土意識作祟，否則不可能在內地大推優惠政策、硬件配套的前提下，依然不為所動，甚至要遠走他方；我覺得，要上升至政治層面或許太遠，這群IT人之所以沒有如一般人一樣對內地的機遇趨之若鶩，可能只是在工具應用上的不習慣，又或者更準確的，在技術上不可行。

慣用西方工具 重學成本大

對一個港產IT人而言，不論是從事技術開發、科網產品或服務、網絡基建等，習慣上都會應用Google或其他西方工具，但正正是這一個起步點，決定了香港IT人與內地精英的萬丈距離。

香港科網公司要到內地發展，可粗略劃分成兩種方向︰一是聘請內地人才，分擔現行架構中的部分工作；二是在內地設基地，發展中國市場。就前者而言，香港內地所用的溝通工具各有不同；假如是發展內地市場的話，少不免會有一堆推廣宣傳，但香港人慣用的根本不會奏效，結果唯有另外多準備一套內容，結果當初為節省成本、技術交流、開發商機等而做的事，未見成效，已經要付出極大的成本代價。

有人會質疑，內地網絡科技發展蓬勃，阿里雲、騰訊雲等工具也不輸給外國品牌，不也是一個解決以上問題的方法嗎？是或不是，但唯一確定的，就是本來用西方工具的網絡基建根本不可能隨便換走，所以「進軍中國」，意味着的是要多花一筆成本在內地重新再架構一套系統，要一班慣用外國工具、接受西方價值的IT人重新摸索，由頭學起，箇中成本之大，可能比金錢投入更為驚人；一句到尾，就是因為網絡世界其實絕不如我們想像中一樣無邊無界、自由自在。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]