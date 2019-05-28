數碼港擴建 海濱公共空間不減反增

【明報專訊】政府於今年《財政預算案》預留55億元發展數碼港第5期，數碼港行政總額任景信昨日出席南區區議會地區發展及房屋事務委員會（下稱委員會）會議時，首次披露擴建項目設計圖，解釋工程完成後海濱公園公共空間將不減反增，亦重視交通配套，正整合現有交通網絡。委員會主席林啟暉則表示，如政府沒有南港島線西段的規劃，不排除會反對數碼港擴建。
委員會委員之一羅錦洪在會上質疑，為何數碼港管理海濱公園近20年，「忽然」在計劃擴建時才提出改善公園；亦有多名區議員擔心擴建項目會縮減海濱公園面積，認為要補償其佔用的公共空間。
任景信解釋，過往數碼港只有海濱公園臨時管理合約，在改善基礎建設方面難做長遠規劃，而是次擴建計劃中，政府將讓數碼港負責海濱公園長遠日常管理，因此才提出優化海濱計劃。擴建項目地盤將佔地1.6公頃，完成工程後，項目實佔1公頃；釋放的面積加上現有公園及擴建項目左邊新增的公園面積，整體海濱公園未來將佔地5.4公頃，與現時差不多。另外，為令地面空氣流通，擴建項目地下層將設通風位，亦為公共空間，項目上亦設觀景開放平台，故公眾可到的公共空間「不會比現在少」。
會議上幾乎所有委員都關注擴建計劃帶來區內交通問題，不滿政府忽略南港島線西段的規劃。,區議員張錫容直斥，數碼港人流少的癥結在於交通配套不足，對於數碼港擴建計劃只能「有條件地支持」，認為區內必須有港鐵規劃。
區議員：沒港鐵規劃 或反對擴建
任景信表示，目前正整合員工巴士網絡，又與公共交通服務營辦商洽商增加專營巴士及小巴班次，以及增加小巴載客量。對於區議員的訴求，他認為數碼港可帶來的交通流量相比周邊發展如華富邨重建是「九牛一毛」，但如有港鐵將「樂見其成」。
數碼港預計，今年底前展開《城市規劃條例》中法定規劃程序，最快2021年展開工程，並於2024年完成。林啟暉表示，規劃程序展開前，會要求數碼港聯同政府有關部門再次到區議會討論及交代計劃詳情。