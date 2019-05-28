數碼港擴建 海濱公共空間不減反增

委員會委員之一羅錦洪在會上質疑，為何數碼港管理海濱公園近20年，「忽然」在計劃擴建時才提出改善公園；亦有多名區議員擔心擴建項目會縮減海濱公園面積，認為要補償其佔用的公共空間。

任景信解釋，過往數碼港只有海濱公園臨時管理合約，在改善基礎建設方面難做長遠規劃，而是次擴建計劃中，政府將讓數碼港負責海濱公園長遠日常管理，因此才提出優化海濱計劃。擴建項目地盤將佔地1.6公頃，完成工程後，項目實佔1公頃；釋放的面積加上現有公園及擴建項目左邊新增的公園面積，整體海濱公園未來將佔地5.4公頃，與現時差不多。另外，為令地面空氣流通，擴建項目地下層將設通風位，亦為公共空間，項目上亦設觀景開放平台，故公眾可到的公共空間「不會比現在少」。

會議上幾乎所有委員都關注擴建計劃帶來區內交通問題，不滿政府忽略南港島線西段的規劃。,區議員張錫容直斥，數碼港人流少的癥結在於交通配套不足，對於數碼港擴建計劃只能「有條件地支持」，認為區內必須有港鐵規劃。

區議員：沒港鐵規劃 或反對擴建

任景信表示，目前正整合員工巴士網絡，又與公共交通服務營辦商洽商增加專營巴士及小巴班次，以及增加小巴載客量。對於區議員的訴求，他認為數碼港可帶來的交通流量相比周邊發展如華富邨重建是「九牛一毛」，但如有港鐵將「樂見其成」。

數碼港預計，今年底前展開《城市規劃條例》中法定規劃程序，最快2021年展開工程，並於2024年完成。林啟暉表示，規劃程序展開前，會要求數碼港聯同政府有關部門再次到區議會討論及交代計劃詳情。

明報記者