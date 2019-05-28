出事路段「頗斜」 專家：長踩腳掣易失靈

涉事路段鋪防滑砂 路牌提醒低波

涉事香港仔水塘道由海鷗樓至香港仔大道長約400米，豎立1：5斜道路牌，提醒駕駛者低波行車，時速限制50公里，雙線雙程行車，路面鋪有防滑鋼砂，近漁光道街市裝有快相機。英國機械工程師學會院士盧覺強指出，1：5斜路的斜坡角度約為11度，屬「頗斜」路段（花園道的斜坡角度約為9度），建議駕駛者以一踩一放煞車掣的方式減速。另外，駕車落斜時不宜長踩煞車掣，因長踩會令制動系統過熱，壓力拍因而軟化、無法施壓，煞車掣會失靈。

香港汽車會會長李耀培認為今次意外罕見，近日持續有雨，路面佈滿油泥，濕滑易「跣」，提醒駕駛者一旦發現制動失靈，應保持鎮定，可以「拖波」及以手掣減慢車速，並立即響號提示途人或其他駕駛者，而車上乘客亦要時刻佩戴安全帶，估計意外涉及人為及機件問題。

「安全島其實一點也不安全」

李耀培續指，途人在安全島上無法走避，「安全島其實是一點也不安全」。現時外國已愈來愈少用安全島，建議運輸署考慮直接移除安全島，讓路人直接過路，免除在安全島等候轉燈。