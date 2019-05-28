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的士落斜失控剷安全島 10傷2命危 司機稱煞車掣失靈 原定今日年檢

【明報專訊】一輛滿載乘客的士昨早沿香港仔水塘道落斜，疑因煞車掣失靈，車輛失控直衝至香港仔大道撞毁路中安全島，交通燈柱及部分欄杆飛脫，的士再反彈撞向左邊行人路鐵欄始停下，意外釀成司機、乘客及途人共10人傷，其中兩途人命危。警方將循不同方向調查意外起因。

70歲的士男司機姓陳，考獲駕駛執照49年，有39年駕駛的士經驗。意外後，他與車上3女1男乘客輕傷清醒，另外4女1男途人受傷，其中59歲姓蒲女子及46歲非華裔女子分別頭部受傷、手部骨折，10名傷者事後分乘多輛救護車送院。兩名傷勢較為嚴重女子經初步治理後情况危殆，留醫深切治療部。

事發於昨早9時許，陳於漁光邨海鷗樓接載4名乘客往瑪麗醫院，的士落斜時疑因煞車掣失靈，車輛沿香港仔水塘道直衝，左轉入香港仔大道時失控撞毁路中安全島，再反彈撞向左邊欄杆始停下。因撞擊力頗大，安全島約3米欄被撞至東歪西倒，交通燈柱倒塌，碎片散落一地，最少3名女途人倒卧安全島，受傷流血。現場消息指出，離現場約100米的賽馬會診所，有醫護人員跑出為傷者初步治理，其後再交由消防及救護員處理傷者。

上周六初步驗車無異樣

目擊事發經過的生果店負責人張女士稱，事發時聽到「嘭」一聲，她目睹約4人倒地，「起初唔醒，後來郁返」，有途人趨前幫忙，其後救援人員到場。另有街坊指車上4名乘客清醒自行下車，並指司機聲稱腳掣失靈，叮囑扣好安全帶。

水塘道斜度1:5 非交通黑點

港島交通部意外調查隊（調查及支援部）主管鄧志立督察表示，香港仔水塘道的斜度為1:5，現場非交通黑點。警方將循車速、司機駕駛態度、路面情况及車輛機件性能等方向展開調查，並呼籲駕駛者落斜時應以低波行駛，勿依賴煞車系統。涉事4座位的士車齡約4年，原定於今日到驗車中心定期年檢，車輛於上周六（25日）送至車房初步驗車，當時沒發現異樣。

落斜應低波行駛 勿依賴煞車系統

事發時曾到場了解的南區區議員任葆琳表示，據知的士乘客為一家人。涉事安全島空間狹窄，加上交通燈轉燈時間問題，居民橫過馬路，需停留在安全島等候轉燈，繁忙時段經常有人被擠出鐵欄外，情况危險，促請相關部門檢視區內交通規劃，「不應用人命換取覺悟」。

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