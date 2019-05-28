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自親女9歲起強姦非禮 父囚16年

【明報專訊】無業父親在親女9歲開始，8年內在家中六度強姦及六度非禮女兒，當中僅兩次使用避孕套，直至受害人隨母親搬出，擔心父親會尋找她們及擔憂母親經濟負擔，向學校老師及社工求助下揭發事件。無業父其後被捕，昨在高院承認6項強姦及6項非禮罪名，判囚16年。

求情稱斷絕關係是最好補償

辯方求情稱，現年51歲的被告對於自己一手摧毁家庭深感後悔，妻子亦為此事準備離婚。辯方又稱，被告行為比俗語所云的「虎毒不吃兒」更甚，相信自己完全斷絕與女兒關係，是最好的補償。

暫委法官郭啟安在判刑時指出，這是一宗倫常慘劇，身為親父的被告為一己私慾，8年內濫用父親身分及權力性侵犯甚至強姦親女，而受害人心理報告更指她患有嚴重創傷後遺症，直斥被告行為卑劣及令人髮指，故重判被告監禁16年，以示阻嚇。

案發於2009年9月至2018年1月間，受害女童與被告、母親居於上水一單位。當她獨自在家中玩遊戲機或手機時，被告趁機性侵犯她，首次強姦發生於2009年9月，女童當時只有9至10歲，直至女童14、15歲，被告無再強姦她，但繼續在家中非禮她的胸部及私處。在該6次強姦中，被告只有兩次在中途戴上避孕套，女童有嘗試反抗說「唔好」，被告以「你嗌都無人聽到，媽媽都唔喺度」、「買嘢畀你」等回應。

【案件編號：HCCC268/2018】

相關字詞﹕高等法院 獸父強姦

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