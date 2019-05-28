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欠債燒炭險累妻兒 廉署前人員認虐兒

【明報專訊】廉政公署前高級調查主任離職後轉作私人投資，連連失利，欠債700萬元，聲稱為讓妻兒獲得其保險金過活，前年在屋內燒炭尋死，保安員巡樓見單位冒煙揭發，一家4口獲救。無業漢昨在高院承認一項為危害生命而施用毒藥（一氧化碳）及兩項對所管兒童虐待罪名。法官指事件屬悲劇，但必須判監，先索取被告的心理及背景報告、受害人創傷評估報告，將被告還押至下月18日判刑。

辭工轉私人投資 欠債700萬

辯方求情稱，被告翁志偉（51歲）因私人理由於1994年離開廉署轉作私人投資，惟連連失利，經濟拮据，令好勝及富責任心的他無法面對，一念之差下犯事，至今已還押20個月，有深切反省，家人亦已原諒他，盼早日團圓。辯方呈上10多封來自被告家人及前同事的求情信，均指被告富責任感及好人。

案情指出，被告與30歲妻子、一對5歲孖仔於案發時租住觀塘「觀月．樺峯」一個單位。2017年2月，被告妻子已察覺被告遲交租、扣家用及賭博，懷疑他財政出現困難。

2017年10月30日凌晨案發時，被告如常與妻各自陪同一名兒子分房睡，房門打開，讓客聽的冷氣吹入兩間睡房。

凌晨3時55分，保安員巡樓時發現有煙從被告單位冒出，即按鐘及踢門，被告妻子醒來，發現屋內充斥濃煙，被告房中有一個盆，馬上走入廚房取水淋熄盆中燒着的炭，並叫醒與被告同睡的長子，但被告則昏迷，其後送院救治。

稱自殺為妻兒獲保險金過活

被告蘇醒後，在警誡下承認無意殺害妻兒，只希望自己死後，妻兒能獲得保險金過活，並承認欠下親戚共700萬元，加上與妻子關係轉差，萌生自殺念頭，在前一天購入一包炭，但沒有行事，反而去了投注賭馬和賭波，至案發日凌晨2時見妻兒熟睡才行事。

【案件編號：HCCC 271/2018 】

相關字詞﹕虐待兒童 自殺未遂 燒炭 廉政公署

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