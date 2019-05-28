稱至拍拖仍不知陳為直升機公司董事

稱收陳信件前已決定減租

馮收信後大力支持減租，並去信地政總署轉達港聯要求，他強調這不是個人決定，而是局方一向施政方針。馮稱，早在收到陳的信件之前，已聽到「賭王」外甥、港聯航空行政總裁謝天賜口頭要求減租，並非收到陳婉玉的信後才決定支持減租。

馮稱得悉陳任港聯直升機行政總裁後感意外，「好坦白講，佢辦事能力唔係幾好」、「唔覺得佢有呢個能力」。

儘管馮大力支持減租，但地政總署終拒絕要求。馮承認曾斥責謝天賜「don't cry over spilled milk （不要為已發生的事懊悔）」，因為謝形容政府開價約40萬元租用直升機場是「do Sandra Lee a favour」（幫馮永業時任上司、前經濟發展及勞工局常任秘書長李淑儀的忙），希望經濟局再出面要求減租至12萬元，但馮卻認為西九直升機場是港聯主動投標，「應承咗做就要做」，不認同謝指投標只是「做人情」。