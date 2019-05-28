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首助陳炒樓即賺百萬 一半作「謝禮」

【明報專訊】馮永業除自揭與陳婉玉的婚外情關係，更在自辯時披露他自1986年起已投資物業，於2004年前9年共買賣9個物業，除一個在1997年金融風暴時無賺錢，其餘8個都獲利。案發時他首次為陳婉玉投資半山羅便臣道翡翠園物業，為陳賺了逾百萬元，適逢陳再購買涉案羅便臣道雍景臺豪宅，交給馮永業接手單位，故陳毋須他歸還買樓51萬元訂金，以作謝禮。

稱陳不熟港樓市 不懂講價

馮永業稱，陳婉玉為多些陪伴他，2004年初開始陪他「睇樓」，其後她更參與投資物業，惟她不熟悉香港樓市，溝通能力較弱，不懂討價還價，故協助她投資。他首個為陳投資的翡翠園物業以610萬元買入，730萬元賣出，同時期再購入值1788萬元的寶雲閣和1020萬元雍景臺物業。

馮稱，陳婉玉曾微言「一口氣買三間（物業）咁多」，令他聽落「唔舒服」，又害怕陳會「撻訂」，建議由他接手成為雍景臺新買家，而當時陳已支付雍景臺的51萬元臨時訂金，他打算日後歸還；而陳為感謝他協助處理投資物業事宜，得悉賣出翡翠園賺逾百多萬元後，希望「一人一半」將利潤分給他作謝禮，其後陳以此與雍景臺臨時訂金互相抵消，故馮最終不用歸還該筆訂金。

稱為易借按揭 物業轉妻名下

至於為何雍景臺物業轉至妻子程淑儀名下，馮解釋當時他已買入一間過千萬元的物業，借了500萬至600萬按揭，擔心難以申請按揭；而他和妻子有聯名戶口，兩人合共入息和貸款能力較佳，較容易申請按揭，故決定單位轉至妻子名下。馮說此後仍有幫陳投資物業，但沒有再瓜分利潤，因兩人是「非常親密關係」，為對方投資物業並非為自己賺錢，故「我唔會要你（陳婉玉）啲錢」。

相關字詞﹕婚外情 投資 買樓 陳婉玉 馮永業

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