馮永業述13年婚外情：陳婉玉好溫柔 曾向廉署稱如「無名分夫婦」

兩人3罪表證成立

馮永業（55歲）被控「公職人員接受利益」及「公職人員行為失當」兩罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。馮自去年9月遭機管局停職後沒有工作，他透露與太太程淑儀（政府政策創新與統籌辦事處總監）仍是夫妻，17歲女兒現留學英國。

馮供稱，何鴻燊外甥謝天賜得悉他2003年上任經濟發展及勞工局副秘書長後，隨即邀約共晉午餐，謝並帶同陳婉玉赴會。

馮當時首次認識陳婉玉，形容她沉默寡言，「基本上冇講嘢」。馮又察覺，陳婉玉與謝天賜「一份牛扒兩份食」，因此感覺他們兩人超越上司下屬關係，更似親戚。

打網球結緣 飛澳門約會表白

馮續稱，謝天賜其後於2003年暑假，帶同陳婉玉主動相約打網球，之後又在雞尾酒會中碰見陳婉玉，馮主動說「得閒再打下波吖」。馮與陳婉玉其後私下相約打網球，事後陳更駕車載馮回家。馮記得，陳婉玉有透露離婚事宜，他感到意外，因為陳婉玉不擅言辭，兩人常會「dead air （冷場）」。

馮透露，與陳婉玉「打咗幾次波，雙方都好感」，並於2003年12月10日共同乘搭直升機到澳門約會，其間「表白」。馮解釋，他不想婚外情遭家人察覺，因此到澳門約會，此後兩人開始拍拖。

放工齊齊睇樓 10年39次外遊

馮指自己一直對投資有興趣，相反陳婉玉沒有投資習慣，亦「唔係好想投資」。兩人拍拖有時會放工「睇吓樓」，陳婉玉亦開始投資，但馮強調她「純粹想同我一齊，多啲陪我」。

馮又稱，他2006年離開政府後，直至2016年被捕的10年間，一直與陳婉玉保持情侶關係，其間34次去澳門，5次往內地，主要是「行吓街、食吓飯，睇吓家俬、睇吓畫」，更形容陳婉玉「佢對我好好，好溫柔，即使佢呢個身分，但從來冇任何時間、名分要求」。

稱陳無要求名分

另外，廉署首席調查主任李景成作供指出，馮於2016年11月向廉署錄取口供時，曾透露與陳婉玉「好似夫婦，除咗冇名分」，亦「唔夠膽話畀老婆知」。案件今日續審。

【案件編號：DCCC761/18】

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