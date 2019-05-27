教大周年特刊：口琴王子讚譚校長魄力

御用口琴手 網民問上契未

教大文化與創意藝術學系畢業生李俊樂，對古典音樂、流行音樂等都有研究，2017年更奪得德國世界口琴大賽冠軍，獲得「口琴王子」美譽。俊樂喺教大畢業後，不斷精進琴藝，曾經同世界各地多間一流音樂廳同埋頂級樂團合作，後嚟喺朋友引薦下，參演譚校長出道40周年專輯。流行音樂講求臨場發揮，俊樂記得第一次喺會議室同譚校長見面，就被突擊「考牌」啦。

喺俊樂眼中，譚校長係「每分鐘都有魄力」嘅良師。佢笑言自己幾乎變為譚校長「御用口琴手」，加上對方不時會將兩個人嘅合照放上微博，連網民都估佢係咪成為譚校長「契仔」呢！

一日為師，終身為師，其中教大校長張仁良教授就分享咗佢同麥萃才博士嘅緣分，佢哋起初係師生，後來變成大學師兄弟，在英國華威大學跟隨同一名博士導師。後來，佢哋又變成咗同事。其他師徒故事包括，香港單車隊前成員黃金寶同教大健康與體育學系系主任及副教授馬慧穎、教大前任校長張炳良同嶺南大學副校長莫家豪等。